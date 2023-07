Amazon Freevee im August: Kontroverses Inzest-Drama und mehr

Anzeige

Amazon hat die neuen Filmen und Serie im August für Freevee angekündigt. Darunter befindet sich einer der gewagtesten deutschen Filme der letzten Jahre.

„Grand Jeté“ ist keine leichte Kost, aber ein extrem faszinierendes, aufrüttelndes Werk. Basierend auf einem Roman von Anke Stelling, erzählt das Drama von der inzestuösen Liebe zwischen einer alternden Ballett-Tänzerin und ihrem jugendlichen Sohn. Der Film taucht dabei Schritt für Schritt in die psychologischen Schichten dieser Beziehung ein, entzieht sich aber einer schlichten Wertung oder Verurteilung, sondern beobachtet das Geschehen in radikal körperlichen Bildern. Bei Amazon Freevee kann man diesen auf der Berlinale uraufgeführten Geheimtipp ab dem 18. August kostenlos streamen.

Emil von Schönfels in „Grand Jeté“ Foto: 2022 brave new work

Daneben hat Amazon noch eine ganze Reihe weiterer Filme und Serien angekündigt, die ab August in das Portfolio des Streaming-Anbieters wandern. Dazu gehört beispielsweise der stimmungsvolle Thriller „A Beautiful Day“, in dem Joaquin Phoenix einen Auftragskiller spielt, der seinen inneren Obsessionen und Dämonen erliegt. Im Freevee-Programm läuft der Film ab dem 2. August.

Neue Filme bei Amazon Freevee im August

Black Butterfly

Braven

Halloween II

Verfügbar ab 1. August



A Beautiful Day

Verfügbar ab 2. August



Vanguard

Verfügbar ab 3. August



My Pretty Woman – Das Leben ist kein Liebesfilm

Verfügbar ab 5. August

Dead Bride

Verfügbar ab 9. August



Multiverse – Parallele Dimensionen

Verfügbar ab 13. August



Hinterland

Verfügbar ab 17. August



Grand Jeté

Verfügbar ab 18. August

3096 Tage

Irre sind männlich

Verfügbar ab 22. August



Let the Wrong One In

Verfügbar ab 25. August

The Kindred – Tödliche Geheimnisse

Verfügbar ab 29. August

Neue Serien

Black Sails S1-4

GINGA EIYUU DENSETSU: KAIKOU

Spartacus S1-3

Verfügbar ab 1. August

Diese Filme wechseln von Prime Video zu Freevee

Chris Tall Presents…

Hannah (bei Amazon Freevee und Prime Video)

Jean-Claude Van Johnson

Bereits verfügbar

Sneaky Pete

Verfügbar ab 28. Juli

Alpha House

Homecoming (bei Amazon Freevee und Prime Video)

Verfügbar ab 4. August

Mad Dogs

The Last Tycoon

Verfügbar ab 11. August

