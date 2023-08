Montagskino-Überblick: Vom „Terminator“ über Krimi-Premieren bis zur „Midway“

Anzeige

Das ZDF-Montagskino bietet stets viele Free-TV-Premieren, sowie reichlich Krimis und Thriller. Ab Oktober ist beispielsweise wieder die Actionfilmreihe „Adrenalin“ zu sehen.

Folgende Filme sind in der Reihe zu sehen: „The 355 – Absolute Geheimsache“ (Free-TV-Premiere, 2. Oktober), „Cash Truck“ (9. Oktober), „Black and Blue – Überlebe die Nacht“ (16. Oktober), „The Protégé – Der Racheengel“ (23. Oktober, Free-TV-Premiere), „Terminator: Dark Fate“ (30. Oktober).

Actionreihe „Adrenalin“ kommt zurück

Bevor es damit los geht, macht aber zunächst einmal dieser Krimi heute den Anfang:

Crossfire

Eine vermeintlich paradiesische Urlaubsreise auf die Kanarischen Inseln, die die ehemalige Polizistin Jo mit Familie und Freunden unternimmt, wird zum Albtraum. Bewaffnete Männer stürmen die Hotelanlage. Von einen auf den anderen Moment verändert sich das Leben aller Beteiligten.

In der für die BBC produzierten Miniserie spielt Keeley Hawes („Bodyguard“) die Sicherheitsberaterin und Ex-Polizistin Jo Cross. In weiteren Rollen sind u. a. Daniel Ryan („The Bay“), Anneika Rose („Line of Duty“) und Ariyon Bakare („Karen Pirie – Echo einer Mordnacht“) zu sehen.

Der Vierteiler ist heute (28. August) und kommende Woche (4. September) im ZDF-Montagskino jeweils in Doppelfolgen ab 22.15 Uhr als Free-TV-Premiere zu sehen.

Der Name ist beim Krimi-Vierteiler „Crossfire“ Programm. © ZDF / Dancing Ledge Productions

„Verschwörung“

Thriller, der auf der Vorlage von David Lagercrantz basiert, die wiederum die mehrfach verfilmte „Millennium“-Bestsellerreihe von Stieg Larsson weiterführt. Lisbeth Salander, die schwedische Computerspezialistin mit dem Hang zur Selbstjustiz, wird diesmal dargestellt von Claire Foy.

Wer das Computerprogramm Firefall besitzt, erlangt Kontrolle über alle Atomwaffen. Der reuige Erfinder bittet Hackerin Lisbeth Salander, den Code bei seinem Auftraggeber zu stehlen. Die Ko-Produktion aus Deutschland, Großbritannien, Kanada, Schweden und den USA von 2018 ist am 11. September, um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen – auch im Originalton.

„Midway“

Roland Emmerichs Action-Kriegsdrama „Midway – Für die Freiheit“ erzählt beginnend mit dem Überraschungsangriff auf Pearl Harbor die wichtigsten Stationen des Pazifikkrieges nach, der in der titelgebenden Schlacht um die Midwayinseln kulminierte.

Während Emmerich dabei ein von ihm mittlerweile erwartetes Blockbuster-Actionspektakel auf die Leinwand bringt, vermeidet er es bewusst, in seiner sehr emotionalen Darstellung des Kriegsgeschehens das Glaubhafte zu sehr zu überreizen. Mehr noch ist der Film in einigem um Authentizität bemüht: Die zentralen Figuren – sowohl auf amerikanischer wie auch auf japanischer Seite – basieren auf realen Personen. Dank einer Förderung des Projekts durch das amerikanische Verteidigungsministerium wurde – soweit logistisch möglich und noch erhalten – auch an realen Schauplätzen gedreht, unter anderem in Pearl Harbor.

Der prominente Hollywood Cast um Woody Harrelson („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“), Patrick Wilson („Conjuring – Die Heimsuchung“), Ed Skrein („Deadpool“), Luke Evans („The Pembrokeshire Murders“), Mandy Moore („This is Us“), Luke Kleintank („The Man in the High Castle“), Dennis Quaid („The Day After Tomorrow“) und Aaron Eckhart („The Dark Knight“) stand auf Emmerichs Wunsch hin weitestgehend ohne Stunt Doubles vor der Kamera.

Für Emmerich ist „Midway – Für die Freiheit“ ein Film gegen das Vergessen und für die Erinnerung an den hohen Tribut, den der Kampf für Freiheit und gegen den Faschismus einer ganzen Generation von Menschen abforderte.

„Kompromat – Die Macht der Lüge“

© ZDF/Robertas Daskevicius

Free-TV-Premiere des französischen Thrillers aus dem Jahr 2022: Ein Mann gerät in einen Albtraum: Der Franzose Mathieu Roussel wird in Russland beschuldigt, ein Kinderschänder zu sein. Ihm drohen 15 Jahre Lagerhaft. Selbst sein Anwalt rät ihm zur Flucht. Im Hausarrest entschließt sich Mathieu, Russland zu verlassen. Doch seine Verfolger jagen ihn unerbittlich.

„Kompromat“ läuft am 25. September ab 22.15 Uhr im ZDF-Montagskino – auch im Originalton.

Am 2. Okotber ist dann noch „The 355 – Absolute Geheimsache“ mit Diane Kruger und Penélope Cruz zum Beginn der Neuaflage der Actionfilm-Reihe „Adrenalin“ zu sehen.

Diane Kruger (l.) in „The 355“. © 2021 LEONINE Licensing AG

Mit Material des ZDF

Bildquelle: the355: © 2021 LEONINE Licensing AG

df-midway: ZDF