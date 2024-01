Thriller-Highlight beim ARD-Thementag 2024

Der ARD-Thementag hat in diesem Jahr das Motto „Unsere Erde – Kampf um Rohstoffe“. Im Mittelpunkt stehe am 6. März der „zentrale geopolitische Konflikt unserer Zeit: Der erbitterte Kampf um Rohstoffe für die Zukunft der Industrie, der Mobilität unserer Kinder und Enkel“, teilte die ARD-Programmdirektion am Dienstag mit.

„Dieser moderne Goldrausch verursacht Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung und Korruption. Doch ohne Lithium, Kobalt, Kupfer & Co. werden wir in Deutschland Arbeitsplätze und Wohlstand einbüßen.“

Polit-Thriller „Am Abgrund“ Höhepunkt beim ARD-Thementag „Unsere Erde – Kampf um Rohstoffe“ am 8. März

Schwerpunkt des Thementags ist der Politthriller „Am Abgrund“ mit Hans-Jochen Wagner, Jasmin Tabatabai, Alina Levshin, Luna Jordan und Heiner Lauterbach. Im Anschluss an den „investigativen Fernsehfilm“ läuft eine gleichnamige Dokumentation. Komplementiert wird das Ganze durch eine dreiteilige Dokuserie in der ARD-Mediathek von Grimmepreisträger Daniel Harrich.