BLU-RAY MAGAZIN 2/2020 jetzt am Kiosk

Gehören Sie zu den Auserwählten, die noch einen 3D-Fernseher oder einen 3D-Projektor bei sich zuhause zu stehen haben? Dann können wir Sie nur beglückwünschen, denn das kann nicht jeder von sich behaupten.

Seit keine 3D-Hardware mehr für den Heimkino-Bereich produziert wird, gehören Geräte dieser Art nicht mehr zum Standard, weshalb sie in der heutigen Zeit etwas ganz besonderes sind. Um diese Erkenntnis zu zelebrieren, können wir Ihnen empfehlen, demnächst mal wieder einen 3D-Themen-Abend zu veranstalten und diesen so richtig feierlich zu gestalten.

Sollten Sie noch nicht wissen, was Sie da schauen können, haben wir für Sie eine 100 Titel umfassende Übersicht aus einigen der besten und interessantesten 3D-Blu-rays, die bislang am Markt erschienen sind, zusammen gestellt. Darin befinden sich alle möglichen Genres vom Action-Blockbuster über Animationsfilme, Dokumentationen, Musik-Blu-rays bis hin zu Horror-Filmen. Schauen Sie einfach mal rein, da ist bestimmt noch der ein oder andere Film dabei, der Ihnen in der Sammlung fehlt.

Aber auch unter den neuen Standard-Blu-rays befinden sich wieder so einige technische und inhaltliche Höhepunkte. So geht es mit Brad Pitt in „Ad Astra“ zu den Sternen, Ang Lee reizt mit „Gemini Man“ erneut die aktuelle Technik vollständig aus, es kommen Fans von U-Boot-Filmen mit „Kursk“, „The Wolf’s Call“ und „Das Boot (1. Staffel)“ voll auf ihre Kosten und es können Verehrer der Stephen-King-Verfilmungen endlich die zweite Neuauflage von „Es“ in ihr Blu-ray-Regal stellen.

Und da wir trotz starker Retro-Verbundenheit dennoch gespannt darauf sind, was die Technik-Branche uns in den nächsten Jahren alles bescheren wird, stellen wir Ihnen auf den letzten Heftseiten ganz brandaktuell die neuesten Höhepunkte der Consumer Electronics Show 2020 vor.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 2/2020 unseres BLU-RAY MAGAZINS ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly, Read it, iKiosk, und Heftkaufen oder auch als Abo.