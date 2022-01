SATELLIT 1/2022 am Kiosk – Die Sat-Zukunft ist gesichert

Anzeige

Das Internet wird beim Thema Fernsehen immer wichtiger, doch wie sieht es mit der Zukunft der klassischen Übertragungswege Satellit und Kabel aus? Die neue SATELLIT kennt die Antwort.

Auf lange Zeit wird es über Astra 19,2 Grad Ost Satellitenfernsehen geben. Wie SES-Astra als Betreiber der Flotte im Dezember endlich bekannt gab, werden zwei neue Orbiter in den kommenden Jahren die altersschwachen Satelliten auf der Position ersetzen. Dies dürfte viele Sat-Fans beruhigen, denn auch wenn IPTV immer stärker wird, ist der Sat-Empfang noch immer der beliebteste Empfangsweg der Deutschen.

SATELLIT online lesen Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft bei United Kiosk

E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

E-Paper bei iKiosk

E-Paper bei Onlinekiosk

Dies dürfte sich auch nicht maßgeblich ändern. Selbst wenn Sky nun auch vermehrt auf IP-Angebote setzt, wird klassisches Sat-TV noch viel Jahre seine Daseinsberechtigung haben. Technisch wird es stetig weiterentwickelt.

In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen zum Beispiel, wie einfach Sat-Signale mitlerweile auf optischem Wege von der Antenne in die Wohnung des Zuschauers gelangen können. Und auch Kabelzuschauer wären in vielen Fällen ohne Zuführung über die Satelliten aufgeschmissen, denn die im Test befindliche Kopfstelle von Televes benötigt eine Sat-Zuführung.

In unserer Testrubrik nehmen wir zudem diverse Einstiegsreceiver für den kleinen Geldbeutel unter die Lupe. Auch die neusten LNB-Serien müssen sich hier beweisen, erstmals darunter auch eine GreenLine-Serie . Wer bereits jetzt sein Wohnmobil optimieren möchte, findet in der Selfsat Platinum eine komfortable Empfangseinheit.

Die SATELLIT Ausgabe 1/2022, ist ab sofort an den Kiosken, bei Amazon und als E-Paper erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de.

Test-Highlights der SATELLIT 1/2022

Anadol Izybox : Günstiger 4K-Zapper im Test

: Günstiger 4K-Zapper im Test Minireceiver mit Extras: Xoro HRS 8655 V2 im Check

im Check Wie gut ist der HiTube 4K Combo Pro?

4K Combo Pro? Kaon MZ-102 : Pay-TV-Box im Härtetest

: Pay-TV-Box im Härtetest Eignet sich der Strong 32HC5433 als Zweitfernseher?

als Zweitfernseher? Televes K20 -Kopfstellen-Serie im Test

-Kopfstellen-Serie im Test Im Expertencheck: Selfsat Snipe Platinum

Die neue Sat-Verteilung von Televes

BE01: Neuer DX-LNB von Bullseye

Humax ’ umweltbewusste LNBs der Green-Line

’ umweltbewusste LNBs der Green-Line Günstige LNB-Serie von HB digital im Check

Weitere spannende Themen der SATELLIT 1/2022

Nilesat -Position auf 7 Grad West

-Position auf 7 Grad West Restart via HbbTV

Sind Schüssel und LNB fit für HD ?

? Multifeed in der Praxis

in der Praxis Unverschlüsselte Sat-Transponder mitlesen