DVB-T2-Empfang in NRW Anfang September tagelang gestört

Ein Fernsehturm bekommt eine DAB Plus-Antennte – und kann über mehr als 10 Tage deshalb keinen uneingeschränkten DVB-T2-Sendebetrieb gewährleisten.

Aufgrund von Arbeiten an der Antennenanlage des Sendeturmes in Essen kann es vom 30. August bis zum 10. September 2021 tagsüber zwischen 08 und 18 Uhr zu geringen Beeinträchtigungen beim Empfang von Fernsehprogrammen via DVB-T2 HD und freenet TV kommen. Über letztere Plattform werden die Privatsender größtenteils verschlüsselt ausgestrahlt, die öffentlich-rechtlichen Sender sind frei empfangbar. Trotz der drohenden Einschränkungen im Sendebetrieb tagsüber soll laut heutiger Pressemitteilung von Media Broadcast der Empfang abends und am Wochenende uneingeschränkt möglich sein.

Sendeturm Essen bekommt DAB Plus-Antenne

Im Rahmen der Arbeiten wird an der Antennenanlage des Sendeturmes in Essen eine DAB Plus Antenne errichtet. Bislang verfügte besagter Sendeturm noch nicht über eine entsprechende Sendevorrichtung. Zum Schutz der Monteure müssen während der Arbeiten Teile der DVB-T2- Sendeantenne abgeschaltet werden, wodurch es zu Einschränkungen beim Empfang kommen kann.

Die Beeinträchtigungen sind insbesondere am Rand des Sendegebietes zu erwarten. Media Broadcast bittet die Zuschauerinnen und Zuschauer um Verständnis für die Maßnahmen.

Diese Öffentlich-Rechtlichen sind betroffen

Frequenz 506:

DasErste HD

Arte HD

One HD

WDR HD Dortmund

WDR HD Essen

Frequenz 538:

ZDF HD

ZDFinfo HD

ZDFneo HD

3sat HD

KiKa HD

Frequenz 586:

MDR HD

NDR HD

Phoenix HD

SWR HD

Tagesschau24 HD

Eingeschränkter Empfang bei FreenetTV

Frequenz 626:

N-TV HD

RTL HD

RTLzwei HD

SuperRTL HD

Tele5 HD

VoxHD

Frequenz 650:

Kabel1 HD

ProSieben HD

ProSieben Maxx HD

Sat.1 Gold HD

Sat.1 HD

Sixx HD

Sport1 HD

Frequenz 690:

BibelTV

Disney Channel HD

DMAX HD

Eurosport1 HD

HSE24 HD

N24 HD

Nickelodeon HD

QVC HD

BibelTV, HSE24 und QVC sind über FreenetTV unverschlüsselt empfangbar.