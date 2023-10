NetTV von NetCologne: Kleinere TV-Anbieter im DF-Check

Anzeige

Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in der neuen Themenreihe „Kleine TV-Anbieter vorgestellt“ bis Freitag durch die Welt der Fernsehanbieter. Heute NetTV von NetCologne.

NetCologne ist einer der größten regionalen Netzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1994 in Köln gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur auf dem Telekommunikationsmarkt entwickelt. Der „Große unter den Kleinen“ bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Internet, Telefonie und Fernsehen. Mit modernster Technologie und einem gut ausgebauten Netzwerk ermöglicht NetCologne seinen Kunden eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung. Die angebotenen Tarife decken sowohl den Bedarf von Privat- als auch von Geschäftskunden ab.

Was bietet NetCologne im Kabel an?

Über Kabel-TV bietet NetCologne das Produkt „NetTV über Kabel“ an. Bei einer Einzelbuchung ist das Produkt für 9,95 Euro monatlich erhältlich, in Kombination mit einem Internet-Tarif von NetCologne für 5 Euro monatlich. Im IPTV-Umfeld bietet man „NetTV über Internet“ an. Aktuell ist es für monatlich 7 Euro verfügbar. Hier steht nach Angaben des Netzbetreibers im November der größere Relaunch an, bei dem das bestehende Produkt vollständig abgelöst wird.

Besondere Features bei NetCologne

Mit dem neuen IPTV-Produkt ab November will der Anbieter eine Vielzahl an neuen Features starten, die weitere non-lineare Funktionen (Restart, Replay, Pausieren, etc.) beinhalten. Zudem bietet man mit den Pay-TV Paketen für Kabel- und IPTV eine Vielzahl an zusätzlichen TV-Inhalten an.

Ein besonderes Merkmal von NetCologne ist, dass das Unternehmen in erster Linie in der Region Köln/Bonn tätig ist. Dadurch kann NetCologne seine Kunden mit einem persönlichen Kundenservice unterstützen und schnell auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Das Netzwerk des Unternehmens wird kontinuierlich ausgebaut und modernisiert, um die steigenden Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

