Waipu.tv und Paramount kooperieren: Neue Sender und Lizenztitel – Paramount+ inklusive

Waipu.tv und Paramount haben am Freitag ihre neue Kooperation verkündet. Unter anderem können sich Kunden ein Jahr Paramount+ kostenlos sichern.

Die Exaring AG und Paramount haben laut eigenen Angaben eine mehrstufige, umfassende Vereinbarung beschlossen. Diese soll neben einer Vertriebspartnerschaft für Paramount+ auch aus einer Lizenzvereinbarung für Paramount-Content bestehen. Zum Start verspricht der Betreiber von Waipu.tv dabei ein neues Kombi-Angebot. Wer ab heute einen Waipu.tv 4K Stick in Kombination mit dem „Perfect Plus Jahrespaket“ erwirbt, erhält ab heute zusätzlich ein Jahr lang Paramount+ kostenlos, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens.

Neue Sender im Perfect-Plus-Paket von Waipu.tv

Daneben umfasst die neue Kooperation die Distribution der vier Pay-TV-Sender MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits und MTV Live über Waipu.tv im Perfect Plus-Paket, wie das Unternehmen weiter ankündigt. Außerdem sollen sich alle Nutzer des genannten Pakets der IPTV-Plattform auf Filme verschiedenster Genres freuen können. Dank der Lizenzpartnerschaft sollen die Filme in die Waiputhek zum Streamen wandern.

Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG, wird in der Pressemitteilung folgendermaßen zitiert: „Die zusätzliche inhaltliche Dimension der Partnerschaft stellt einen essenziellen Ringschluss dar, der vertriebliche Maßnahmen mit Content verknüpft. Mit hochwertigen Blockbustern und neuen Pay-TV-Sendern erfahren unsere Kunden damit eine weitere inhaltliche Aufwertung ihres bestehenden Pakets und wir bieten damit ein noch attraktiveres Angebot für alle Kabelhaushalte, die 2024 mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs die Wahlfreiheit erhalten, sich Ihren TV-Anbieter selbst zu wählen.“

