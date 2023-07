DAB+ Update Juli 2023: Sender-Aufschaltungen, Stereo-Upgrade in Hessen und Frequenzwechsel

Anzeige

Update Juli 2023: Das DAB+ Angebot wächst kontinuierlich weiter. Um von den aktuellen Aufschaltungen zu profitieren, empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.

BUNDESWEIT

Am Standort Zwickau wurde eine neue Sendeanlage für die Programme des ersten nationalen Ensembles aufgeschaltet. In der Region Zwickau und entlang der A4 können Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova und neun weitere private Programme jetzt noch besser empfangen werden.

DAB+ im Norden

Auf Usedom treibt der NDR die DAB+ Versorgung voran. Diesmal profitieren die Ostseebäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. Der NDR hat am Standort Heringsdorf einen weiteren DAB+ Sender im Block 8B (197,648 MHz) in Betrieb genommen. Dieser versorgt den östlichen Teil der Insel Usedom und bietet auch in Swinemünde und Misdroy einen guten Empfang.

In der Mitte

Der Hessische Rundfunk bietet HR-Info ab sofort in Stereo. Außerdem werden neue Regionalvarianten für HR1 und HR3 technisch verfügbar gemacht. Mit dem Digitalradio DAB+ können interessierte Hörer die neuen regionalen Programm-Services dann in allen Teilen Hessen am Empfänger auswählen und empfangen. Es gibt zukünftig regionalisierte Nachrichten für die Bereiche Nordhessen, Mittelhessen und Rhein-Main. Dies gilt neben den Programmen HR1 und HR3 auch für HR4. Themen einer Rubrik wie „HR1 regional“ werden noch mehr lokal auf die jeweilige Region ausgerichtet.

Im Süden

In Sachsen hat der Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM) weitere Rundfunkzulassungen für die DAB+ Lokalmuxe in Chemnitz, Dresden und Freiberg erteilt. Für eine genaue Übersicht über die in unterschiedlichen Regionen zur Verfügung stehenden Programme klicken Sie hier.

Auch der MDR baut DAB+ in Sachsen weiter aus und hat sein DAB+ Sendernetz um den neuen Standort Zwickau erweitert. In und um Zwickau, Wilkau-Haßlau, Glauchau, Meerane, Waldenburg, Callenberg sowie in Teilen von Aue-Schwarzenberg profitieren rund 60.000 Einwohner von einem nun möglichen bzw. besseren DAB+ Empfang in Gebäuden.

In Bayern erhält das Regionalnetz Oberbayern Süd mit Inntal Ebbs einen neuen Standort und damit eine Erweiterung des Sendegebietes für DAB+. Der Sender ist bereits der zwölfte Standort im Kanal 7A und verbessert den digitalen Radioempfang vor allem im südlichen Teil des Landkreises Rosenheim. Der Sender arbeitet mit einer Leistung von 3,9 kW ERP.

Hier geht es zum letzten DAB+ Update aus dem Juni.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

