DAB+ Update Juni 2023: Sender-Aufschaltungen in mehreren Regionen

Nachdem im Mai in Sachen Aufschaltungen und Frequenzwechsel im DAB+ Netz weniger geboten war, gibt es diesen Monat wieder mehr Neuigkeiten:

Auf über 16 zusätzliche private Radioprogramme in digitaler Qualität sollen sich alle DAB+ Hörerinnen und Hörer ab sofort freuen können, verspricht das Digitalradio Büro. Drei weitere Standorte sollen voraussichtlich am 17. Juli folgen. Antenne Deutschland, Betreiberin der Zweiten nationalen DAB+ Plattformen, weitet damit ihr Netz auf 82 Stationen im Bundesgebiet aus, ist der Ankündigung zu entnehmen. Folgende Senderstandorte sind dabei laut Digitalradio Büro Deutschland ab sofort in Betrieb:

Pfänder (Kanal8C) für die Region Bodensee, Allgäu, A96

Badenweiler/Blauen /Kanal 8C) für die Region Markgräferland, A5

Pfaffenhofen/Ilm (Kanal 8C) für die Region Kreis Pfaffenhofen, A9

Wesel (Kanal 9B) für die Region Kreis Wesel, A3

Heide (Kanal 5D) für die Region Kreis Dithmarschen, A23

Löbau (Kanal 5D) für die Region Kreis Görlitz, A4

Neue DAB+ Sender in Berlin/ Brandenburg

Darüber hinaus erklärt das Digitalradio Büro in seinem Newsletter, dass sich Hörer in der Region Wuppertal und dem Kreis Lippe rund um Lügde ab sofort über verbesserten Empfang der 16 Sender des landesweiten privaten DAB+ Programmpakets freuen können. Möglich werde dies durch die Inbetriebnahme der Sendetechnik an den Standorten Wuppertal-Küllenhahn und auf dem Köterberg bei Lügde.

Zudem sind in Berlin/ Brandenburg jetzt Alex Berlin Radio und 88vier über DAB+ empfangbar. In Brandenburg sind zusätzlich FRRAPÓ, Radio Ginseng, Radio Woltersdorf und Radio Stubfurt über DAB+ verfügbar, so das Digitalradio Büro.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

Bildquelle: dabplus2: © dabplus.de