DAB+ Update Oktober 2023: Sender-Aufschaltungen in mehreren Regionen

Auch in diesem Monat ist das DAB+ Angebot weiter gewachsen – ein Sender muss aber auch gehen. Welche Sender und Programme in den letzten Wochen dazugekommen sind, zeigt diese Übersicht.

Neue Sender und Programme sind im DAB+ Netz dazugekommen. Um alle Programme ordnungsgemäß zu empfangen, empfiehlt das Digitalradio Büro Deutschland einen Sendersuchlauf.

Deutschlandweite Neuerungen

Die Programme der ersten nationalen Programmplattform sind dank des neuen Senders in Hornisgrinde in der Region nördlicher Schwarzwald jetzt noch besser zu empfangen. Der neue Sender in Albstadt verbessert den Empfang der Programme der zweiten nationalen Programmplattform in der Region Raichberg.

DAB+ in Niedersachsen

In Niedersachsen können Hörerinnen und Hörer jetzt auch Radio Mittelweser über DAB+ empfangen. Mit dem neuen Sendestandort Nikolausberg verbessert der NDR den Empfang in der Region Göttingen.

Neue Sender in Hessen und Sachsen

Das DAB+ Privatradio-Netz in Südhessen (Kanal 12C) sendet jetzt auch von der Hohen Wurzel und verbessert so den Empfang rund um Taunusstein. Für das Privatradio-Netz Hessen Nord (Kanal 6A) wurde die Sendeleistung am Standort Fulda Hummelskopf auf 10 Kilowatt angehoben. Radio Bollerwagen ist ab sofort auch im nördlichen Hessen zu empfangen.

In Sachsen steht ab sofort Star FM via DAB+ zur Verfügung. In Leipzig steht ab sofort auch lulu.fm über DAB+ zum Empfang bereit.

DAB+ in Bayern

Der Bayerische Rundfunk sendet seine Radioprogramme ab sofort auch vom Senderstandort Obernburg (Karlshöhe) in DAB+. Die nähere Umgebung, insbesondere die Gemeinden Obernburg, Mömlingen, Elsenfeld, Erlenbach, Klingenberg und Wörth werden durch den neuen DAB+ Standort mit dem Digitalangebot des BR bestens versorgt.

Auf- und Abschaltung in NRW

Das Programm 80er-Radio harmony ist ab 10. Oktober auch in NRW über DAB+ empfangbar. Es übernimmt die Kapazität von Zound1 Mix, dessen Ausstrahlung damit endet.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland und Raudio.Biz