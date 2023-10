Erster DAB+ Multiplex: Ausbau für 2023 abgeschlossen

Anzeige

Media Broadcast hat den Ausbau des bundesweiten Sendernetzes für das erste nationale DAB+ Programmpaket laut eigenen Aussagen für 2023 erfolgreich abgeschlossen.

Wie Media Broadcast mitteilte, sind im September und Oktober vier neue Senderstandorte in drei Bundesländern hinzugekommen. Diese sollen für einen besseren Empfang der 13 öffentlich-rechtlichen und privaten Programme in den jeweiligen Empfangsgebieten sorgen, teilte Media Broadcast am Mittwoch mit. Anfang Juli wurde zudem der Senderstandort Zwickau aufgeschaltet, wie das Unternehmen erinnert.

Neue Senderstandorte im September und Oktober

Bei den neuen Senderstandorten des ersten nationalen DAB+ Multiplex im Kanal 5C handelt es sich um Bad Kreuznach (Landkreis Bad Kreuznach, A61/B48), Hornisgrinde (Murgtal, Baierbronn, B500/B462), Mainhardt (Rems-Murr-Kreis, B14) und Merchingen (Merzig-Wadern, A8). Insgesamt soll das Sendernetz nun 165 Standorte umfassen. Die Zahl der Einwohner, welche die Programme mit einer Zimmerantenne empfangen können, wächst laut Media Broadcast auf etwa 75,4 Millionen.

Anzeige

„Die Bedeutung von DAB+ als Verbreitungsweg wächst stetig an. Daher freuen wir uns, dass wir den Netzausbau des ersten bundesweiten DAB+ Multiplex im Jahr 2023 vorantreiben und weitere Standorte realisieren konnten. Wir sind stolz darauf, dass das erste bundesweite Digitalradio Sendernetz nun über 90 Prozent der Bevölkerung zu Hause erreicht. Damit haben wir einen Meilenstein erreicht, auf dem wir uns jedoch nicht ausruhen werden“, kommentiert Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast.

Das erste nationale DAB+ Programmpaket

Absolut relax

Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Kultur

Deutschlandfunk Nova

Deutschlandradio Dokumente und Debatten

ENERGY

ERF Plus

Klassik Radio

RADIO BOB!

Radio Horeb

RADIO SCHLAGERPARADIES

Schwarzwaldradio

sunshine live

Weitere aktuelle DAB+ News im Oktober-Update von DIGITAL FERNSEHEN

Quelle: Media Broadcast