Neuer Sender via Antenne: Radio Orient

Anzeige

Nachfolger von Radio Arabica: Die Radiolandschaft Berlins wird ab sofort um ein digitales Angebot bereichert: Radio Orient.

Anzeige

Der Sender soll frischen Wind in die Metropolenregion bringen und präsentiert eine vielfältige Auswahl urbaner Klänge aus dem Orient. Radio Orient wurde vor vier Jahren als „Radio Arabica“ ins Leben gerufen und sendete in arabischer Sprache. „Die Weiterentwicklung des Angebotes zu einem deutschsprachigen Programm dient einer vertiefenden Integration, zudem möchten wir auch die deutschsprachigen Hörer in die Kulturen und Gesellschaften des Orients mitnehmen“, so Geschäftsführer Mesut Türkmen.

Von Radio Arabica zu Radio Orient

Von moderner arabischer über persische, türkische bis hin zu kurdischer und hebräischer Musik liefert Radio Orient eine musikalische Vielfalt, die nach eigenen Angaben bisher so noch nicht in Berlin zu hören war. Hörer dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Mix aus modernem Pop, elektronischer Musik und Oriental Lounge aus über zehn arabischen sowie zahlreichen weiteren orientalischen Staaten freuen.

Neue Sendungen für Kultur, Gesellschaft und Integration

In Kürze werden zusätzliche Sendungen starten, die sich mit orientalischer Kultur, Gesellschaft und Integration in Berlin und Europa befassen. Der Sender möchte so nicht nur als musikalischer Begleiter, sondern auch als Informationsquelle und Diskussionsplattform dienen.

Auch Berliner Künstlerinnen und Künstler werden auf dem neuen Sender ein neues Zuhause finden. „Radio Orient präsentiert nicht nur etablierte Charthits und zeitlose Klassiker, sondern gibt auch Musikern aus der Region eine Plattform, in Form von DJ-Shows sowie Musik- und Interviewformaten“, so Türkmen weiter.

Radio Orient ist unter anderem via DAB+ zu hören. Bildquelle: dabplus.de

Ausstrahlung über DAB+, Stream und bald per App

Radio Orient richtet sich nicht allein an die vielfältige multiethnische Gemeinschaft orientalischer Herkunft, sondern auch an die Berlinerinnen und Berliner ohne Migrationshintergrund, die sich für die faszinierende orientalische Musik und Kultur interessieren. Der Sender ist in Berlin und Teilen Brandenburgs über Digitalradio DAB+ auf Kanal 7B, über Webstream und in Kürze via App zu empfangen.

Bildquelle: df-dab-plus-logo-sw: Digitalradio Büro Deutschland/dabplus.de

tuning: © tanawatpontchour - stock.adobe.com