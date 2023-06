Apple TV+ jetzt auch auf Loewe TVs nutzbar

Anzeige

Über ein neues Software-Update kann man Apple TV+ jetzt auch als App auf TV-Geräten von Loewe nutzen. Alle Informationen im Überblick.

Apple TV+ ist jetzt auf allen TV-Modellen verfügbar, die auf dem Loewe Chassis SL7 basieren, teilte der Hersteller am Freitag mit. Dazu gehören etwa Geräte der Loewe bild i Serie, die Loewe bild c Fernseher oder die WE. SEE TVs. Per Software-Update wird die Streaming-App automatisch in die Benutzeroberfläche integriert, heißt es in der Ankündigung.

Apple TV+ erweitert App-Angebot auf Loewe-Geräten

Der Streaming-Dienst von Apple soll damit laut Loewe das App-Angebot neben unter anderem YouTube, Zattoo, HD+, Netflix, Prime Video, DAZN oder Disney+ erweitern. Alle Nutzer haben ab sofort Zugriff auf die verschiedenen Apple Originals sowie tausende Filme und Serien zum Kaufen oder Leihen, teilt Loewe mit.

Quelle: Loewe

