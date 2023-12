DAZN beschränkt Angebot: Gleicher Preis, weniger Funktionen

DAZN hat wiederholt an seinem Programm, aber auch seinen Konditionen gefeilt. Jetzt sind Neukunden offenbar mit zwei Einschränkungen konfrontiert.

Wie man übereinstimmenden Medienberichten entnehmen kann, können Neukunden mit einem „Unlimited“-Paket das DAZN-Programm mittlerweile nur noch auf einem Stream verfolgen. Früher waren noch parallele Streams mit dem teuersten Tarif möglich. Und damit nicht genug: Medien wie „Welt“ und „Golem“ berichten aktuell noch von einer weiteren Änderung.

DAZN reduziert Funktionsumfang im „Unlimited“-Tarif

So soll DAZN die Zahl Geräte, auf denen sich Neukunden registrieren können, inzwischen auf drei Geräte reduziert haben. Vorher war noch eine Registrierung auf bis zu sechs Geräten möglich. Der Streaming-Anbieter hatte die genannten Änderungen für neue Abonnenten nicht öffentlich (etwa in Form einer Pressemitteilung) verkündet, wie man unter anderem einem Artikel des Fachportals „Golem“ entnehmen kann. Inzwischen werden die neuen Konditionen allerdings auch in einer Vergleichstabelle von DAZN für die einzelnen Tarife im Netz aufgelistet. Die Zahl der registrierten Geräte und parallelen Streams ist hierbei für alle Tarife identisch.

Aktuell nur Neukunden betroffen

Bestandskunden sollen sich Medienberichten zufolge aktuell noch auf die gewohnten Leistungen und Konditionen verlassen können, die zum jeweiligen Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültig waren. Ob der Anbieter hier künftig noch einmal Anpassungen vornehmen wird, ist aktuell noch nicht offiziell bekannt. Wer sein Abo auf der Sport-Streaming-Plattform zwischenzeitlich pausiert hat, ist von den Einschränkungen mit nur noch einem Stream und drei registrierten Geräten jedoch schon jetzt betroffen, wie beispielsweise „Golem“ meldete.