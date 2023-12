DAZN schaltet auch lineare Sender für Nutzer ohne Abo frei

Neben den zahlreichen Live-Spielen, die künftig in der DAZN-App für Kunden ohne Abo zur freien Verfügung stehen, gesellt sich auch noch ein linearer Sender.

In dem Trubel um die kostenfreien Live-Spiele aus La Liga (Spanien), Serie A, der Ligue 1 oder der Saudi Pro League sollte man nicht übersehen, dass auch Non-Live-Content wie Dokumentationen und Highlights (z.B. der Champions League) und lineare Kanäle freigeschaltet wurden.

Leider nicht DAZN 1 oder 2 – Extremsport-Sender Red Bull TV für Nutzer ohne Abo freigeschaltet

Neben DAZN Rise ist von externer Seite auch der Sender Red Bull TV ab heute in der DAZN App gratis zu sehen. © Screenshots: Auerbach Verlag; Logo: Red Bull TV

Hier nennt DAZN in erster Linie Red Bull TV. Wie DIGITAL FERNSEHEN auf Anfrage darüber hinaus in Erfahrung bringen konnte, ist auch DAZN Rise als weiterer Sender noch frei zu empfangen, wie er es auch auf anderen Plattformen ist. Hoffnungen auf DAZN1 oder 2 müssen dementsprechend also leider enttäuscht werden. Sie wären jedoch in Anbetracht des Gratis-Charakters des neuen Angebots auch Überraschungen gewesen.

Um Zugriff auf kostenlosen Inhalte zu erhalten, benötigen Fans lediglich einen DAZN-Account – wer über keinen bereits bestehenden Account verfügt, kann einen neuen kostenfrei auf der Homepage dazn.com/home erstellen.