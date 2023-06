Drei HD-Sender von Folx Network jetzt bei neuem Anbieter

Anzeige

Der Musik-TV-Anbieter Folx Network hat den Start von drei HD-Sendern aus dem hauseigenen Portfolio auf einer neuen Streaming-Plattform verkündet.

Die drei Musiksender Folx Music Television, Zwei Music Television und One Music Television sind ab sofort auch über Rakuten TV in Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenlos verfügbar, teilte der Senderanbieter am Montag mit. Bislang konnten die HD-Sender laut Anbieter über Zattoo, Magenta, Waipu.tv und Cliq.de empfangen werden. Folx Music Television war zudem in SD-Qualität über den Satelliten Astra 19 Grad empfangbar, so das Unternehmen.

Folx Network bringt seine HD-Sender zu Rakuten TV

Die Neuigkeiten aus dem Hause Folx Network passen zum jüngsten Trend, Musiksender aufzuschalten: Denn erst kürzlich gab es ein neues Programm im Vodafone-Kabel zu verzeichnen sowie gleich ein ganzes Quartett an HD-Sendern mit musikalischem Fokus bei Waipu.tv.

Das bieten die drei Sender von Folx Network

Folx Music Television ist ein Sender alle Fans von Volksmusik. Über 90 Prozent der Inhalte werden dabei durch die Produktion von Folx Network erstellt, erklärt das Unternehmen. One Music Television widmet sich derweil neuem deutschsprachigen Pop und Rock sowie Klassikern der 80er, 90er und 00er Jahre und bei Zwei Music Television liegt der Fokus auf Schlagermusik.

„Folx Network ist stolz darauf, seine Musikfernsehsender jetzt auch über Rakuten TV anzubieten“, kommentiert Sebastjan Artic, CEO von Folx Network. „Mit dieser Erweiterung möchten wir unser Publikum noch besser erreichen und hochwertige musikalische Unterhaltung auf verschiedenen Plattformen bieten. Wir setzen uns dafür ein, die Zuschauer mit einer vielfältigen Auswahl an Musik zu begeistern.“

Quelle: Folx Network | Red.: JN/bey