Hisense und Sky: Wow App jetzt auf Smart-TVs verfügbar

Hisense will sein Entertainment-Angebot erweitern und kündigt den Start der Wow App von Sky für bestimmte Smart-TVs an.

Ab Mitte Dezember soll die Wow App im VIDAA App Store zum Download zur Verfügung stehen, kündigte Hisense diese Woche an. Hisense-Kunden haben dann Zugriff auf Streaming-Inhalte wie „House of the Dragon„, „Diese Ochsenknechts“, „Der Super Mario Bros. Film“ oder auch das Live-Sport-Programm von Sky. Voraussetzung für die Nutzung ist laut Hisense, dass die jeweiligen TV-Geräte mit dem aktuellen VIDAA Betriebssystem ab Version U6 ausgestattet sind. Das treffe auf das gesamte 2023er Hisense TV-Sortiment zu, erklärt der Konzern.

Der neue Hisense Mini LED 100U7KQ Foto: Hisense

Hisense: Launch der Wow App von Sky und neues 100 Zoll TV-Modell

Parallel zum Launch der Wow App von Sky verweist Hisense in seiner jüngsten Pressemitteilung auf den neuen Mini LED TV 100U7KQ im TV-Produktportfolio. Der Konzern hat damit laut eigenen Angaben seine U7KQ Serie um ein 100 Zoll Modell mit Quantum Dot Colour Technologie und 4K erweitert. Ab sofort soll man das Gerät zu einem Preis von 5.999 Euro (UVP) erwerben können.

