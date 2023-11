Netflix: Günstigeres Werbe-Abo erhält neue Funktionen

Anzeige

Neben neuen Funktionen für Werbetreibende will Netflix nun auch den Abonnenten des kostengünstigsten Streaming-Pakets mehr bieten.

Die Einführung des werbefinanzierten Netflix-Abos liegt inzwischen rund ein Jahr zurück. In einer aktuellen Pressemitteilung vom 1. November rühmt sich der Streaming-Anbieter nun etwa für die Einführung zusätzlicher Angebote und Funktionen für Werbetreibende, darunter die Möglichkeit, Spots von 10, 15, 20, 30 oder 60 Sekunden Länge zu schalten.

Netflix will zum Serien-Marathon anregen

Für das erste Quartal 2024 kündigt die Plattform etwa ein neues Binge-Ad-Format (WT) an, das Mitgliedern nach dem Abspielen von drei aufeinanderfolgenden Folgen eine vierte Episode werbefrei anbietet. Netflix will damit also Kunden zum Binge-Watching anregen. Zudem arbeitet die Plattform laut eigenen Angaben an mehr Messmöglichkeiten für Werbetreibende. Dazu strebt Netflix internationale Partnerschaften mit Drittanbietern an, wie man der aktuellen Mitteilung entnehmen kann.

Anzeige

Werbe-Abo jetzt mit Download-Funktion

Parallel dazu verweist Netflix auf ein verbessertes Nutzererlebnis für das werbefinanzierte Abo-Modell. Dazu gehören eine Erhöhung der Bildqualität auf 1080p und die Möglichkeit eines parallelen Streamings auf zwei Geräten gleichzeitig. Seit Ende vergangener Woche können Mitglieder des Werbe-Abos außerdem Filme und Serien herunterladen, was zuvor nicht möglich war.

Haken an der Sache: Das Standard-Abo mit Werbung für 4,99 Euro im Monat bietet nicht das komplette Portfolio an Filmen und Serien an, das man mit den höherpreisigen Abo-Stufen erhält. Eine Übersicht über die jeweiligen Funktionen und Angebote findet man auf der Website von Netflix.