Philips intergriert Streaming-App von Pluto TV auf seinen Smart-TVs

Anzeige

Nutzer von Philips Smart-TVs bekommen Zugang zu Hunderten FAST Sendern in allen Genres und für alle Altersgruppen. Möglicht macht das eine Partnerschaft von Pluto TV mit TP Vision möglich.

Anzeige

Pluto TV und TP Vision, das Unternehmen hinter den Philips-Fernsehern, gehen eine Partnerschaft ein. Der kostenlose, werbeunterstütze lineare Streaming-Service wird dadurch in die Philips-Smart-TV-Infrastruktur in Europa und Lateinamerika integriert. Die Pluto-TV-App ist bereits auf allen Philips-Modellen ab Baujahr 2023 verfügbar. Diese profitieren bereits von der verbesserten Smart TV-Plattform von TP Vision. Die App wird in Kürze auch über ein automatisches Over-the-Air-Update auf den Modellen von 2021 und 2022 verfügbar sein.

Pluto TV startet in über 15 Ländern auf Philips Smart-TVs

Pluto TV bietet lineare und On-Demand-Inhalte in Hülle und Fülle zum Nulltarif. © Screenshot Pluto TV

Die Zusammenarbeit umfasst mehr als 25 Märkte in Europa und Lateinamerika, darunter Deutschland, die Schweiz, Österreich, das Vereinigte Königreich, Irland, Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela.

Dank der Partnerschaft können Besitzer von Philips-Smart-TVs direkt über die Pluto TV App auf hunderte von Experten kuratierten linearen FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) Kanälen zugreifen. Die Filme, Serien, Dokus und Shows bieten eine spannende Bandbreite an Genres, die von Comedy über Reality, Krimis, klassisches TV und Spielshows, bis hin zu Gaming, Anime, Musik und Familieninhalten reicht.

Statements der beteiligten Parteien

„Durch die Zusammenarbeit mit TP Vision, können wir das kuratierte Pluto TV-Angebot Millionen von Smart-TV-Nutzer*innen in zahlreichen Ländern zugänglich machen“, freut sich Olivier Jollet, Executive Vice President and International General Manager bei Pluto TV. „Diese Partnerschaft ist eine hervorragende Möglichkeit, noch mehr Menschen an Pluto TV heranzuführen, und unterstreicht unser Engagement, Pluto TV mit starken Partnerschaften weltweit verfügbar zu machen.“

„Wir haben erheblich in die Entwicklung unserer eigenen Smart-TV-Plattform investiert und ihre Funktionalität verbessert. Dadurch stellen wir sicher, dass die Philips Smart TVs zu den aktuell schnellsten und benutzerfreundlichsten Geräten gehören“, ergänzt Kostas Vouzas, CEO Europe & Americas bei TP Vision. „Mit diesem Prozess gewährleisten wir, dass unsere Kunden unkomplizierten Zugriff auf erstklassige Inhalte haben, sei es über Abonnementdienste oder kostenlose Angebote. Die Zusammenarbeit mit Pluto TV ist eine starke Bereicherung für unser Angebot und bietet einen bedeutenden Zuwachs an Inhalten für ein großes Publikum. Pluto TV wird wesentlich dazu beitragen, dass unsere Kunden ein deutlich verbessertes Fernseherlebnis genießen können.“

Bildquelle: PlutoTV7: © Screenshot Pluto TV

hdplusphilips: HD Plus GmbH