Pluto TV: Auto-Kultserie mit eigenem Sender – auch komplett auf Abruf verfügbar

Anzeige

Bei Pluto TV flitzt seit neuestem ein Kultauto der 90er durchs Programm. Auch „Pacific Blue“, ebenfalls bekannt aus der Epoche, ist komplett on demand und als FAST-Sender aufgeschaltet worden.

Anzeige

Auch interessant: Erst kürzlich hat Pluto TV gleich vier Sender von DAZN an Land gezogen.

„Viper“, so lautete der Titel des designierten „Knight Rider“-Nachfolgers schlicht, als die Serie rund um das 90er-Jahre-Kultauto Dodge Viper 1993 zunächst in den USA und ab 1995 auch in Deutschland an der Start ging. Nun bringt Pluto TV den Klassiker kostenlos zurück auf die Bildschirme. Das Besondere daran ist, dass die Serie sowohl als linearer Dauerschleifen-Sender gezeigt wird, als auch on demand komplett zur Verfügung steht.

Das „Viper“-Intro der 2. Staffel versetzt den Zuschauer in frühe CGI-Zeiten

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Mit „Pacific Blue“ verfährt man derweil ebenso. Auch hier liegen die Ursprünge in den 90ern und auch hier gibt es sowohl lineare Versorgung als auch On-Demand-Verfügbarkeit. Die Serie mit dem Untertitel „Die Strandpolizei“ bewegt sich dabei auf den Pfaden von „Baywatch“. David Hasselhoffs Serienerfolge standen also gleich zweimal Pate bei den neuen Sendern auf Pluto TV.

Außerdem wurde auch die Hip-Hop-Kultshow aus den 90ern, „Yo! MTV Raps“ mit einem eigenen Kanal bedacht. Hier gibt es jedoch keine Videos auf Abruf.