Alles neu bei Pluto TV: Neue Sender und neue Kampagne kurz vor Weihnachten

Den Kostenlos-Streamingdienst Pluto TV kennen immer noch zu wenige potenzielle Nutzer. Daher geht man nochmals in die Offensive: Mit einer neuen Kampagne und vielen neuen Kanälen, zum Beispiel einem eigenen „Parker Lewis“-Sender.

Pluto TV, der führende FAST (Free Ad-Supported Streaming TV)-Anbieter, ruft mit seinem neuen Markenauftritt unter dem Slogan „Stream dich durch Raum und Zeit“ Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf, in das kostenlose Streaming-Universum einzutauchen. Die Kampagne ist der Startschuss für den neuen Claim „Endlos. Zeitlos. Kostenlos“, der das umfassende lineare Streaming-Angebot mit über 150 Kanälen von TV- und Film-Klassikern bis zu aktuellen Shows und Live-Sport unterstreicht. Im Zentrum der Kampagne stehen die sogenannten „Plutonauts“ – also Popkultur-Fans, die sich durch ikonische TV Shows aus den 90ern und 2000er Jahren sowie aktuelle Sport- und Unterhaltungsangebote streamen.

Kein „Uhrenvergleich“ nötig: Parker Lewis (mi.) und seine Freunde gibt es jetzt in Dauerschleife bei Pluto TV. Linear läuft die Kultserie bei RTL Passion. Foto: RTL / Sony Pictures Television

Parker Lewis und Co.: Mehre Kultserien-Sender neu bei Pluto TV

Erst jüngst sind neue Sender aufgeschaltet worden, die genau das unterstreichen. So ist seit dieser Woche jeweils ein eigener Kanal für die Kultserien „Parker Lewis„, „Community“, „Unforgettable“ und „V.I.P.“ mit Pamela Anderson aufgeschaltet worden. Bereits zum Montagsbeginn gingen die Sender „Outpost“, „Republic of Doyle“ und „Melrose Place“ on air.

Besonderes Highlight der Werbekampagne sind außerdem die (nicht mehr ganz so) neuen Sender DAZN Intl Football X Pluto TV, DAZN Darts X Pluto TV, DAZN Fights X Pluto TV und DAZN Heldinnen X Pluto TV. DIGITAL FERNSEHEN berichtete ausführlich über den Launch dieses DAZN-Quartetts.

Die „Plutonautin“ unterwegs durch den kostenlosen Streamingkosmos von © Pluto TV

Neue Kamapagne setzt auf Plutonauten

Pluto TV setzt auf eine breit angelegte Cross-Channel-Kampagne mit TV-Spots, Out-of-Home-Werbung, digitalen Spots und Bannern, Social Media sowie Printanzeigen und Audiowerbung in Podcasts und Radio. In dem 30-sekündigen Hero Spot wird eine Plutonautin (siehe Foto) mit einem Klick auf der Fernbedienung in das Universum von Pluto TV gezogen und trifft dort auf ikonische Charaktere, wie die Besatzungen der Star Trek-Raumschiffe, alte Bekannte aus South Park und Hausmeister Krause. Zusätzlich geht es zum AC Milan, dem Frauenteam vom VfL Wolfsburg und in weitere hochkarätige Sport- und Spielstätten.

Die Kampagne startet Mitte November und wurde in Zusammenarbeit mit Jung von Matt Nerd für den deutschsprachigen Markt entwickelt, um die Aufmerksamkeit für die Marke Pluto TV in der Streaming-Hochsaison weiter zu steigern.