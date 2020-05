Rätsel um Sky-Wasserzeichen bei Bundesliga-Übertragungen gelöst

Nicht wenige Sky-Kunden haben sich nach dem Bundesliga-Neustart über ein ominöses Zeichen am linken unteren Bildrand gewundert. Nun hat die Service-Abteilung Abhilfe geschaffen, worum es sich dabei handelt.

Via Twitter beantwortete das Sky- Serviceteam am Samstag die Frage des Users mit dem kryptischen Avatar „xılǝɟ“ (Anm.: auf dem Kopf gelesen ergibt es Sinn), die sich auch viele andere Nutzer seit geraumer Zeit schon gestellt haben: Was bedeutet dieses ominöse Zeichen am linken unteren Bildrand?

Hey, sorry für die späte Antwort. Das ist ein sog. "PID" (am besten nicht googlen 😉 ), also ein "Platform Identifier". Das dient dem Content-Schutz 🙂 VG, Oliver — Sky Service (@Skyservice) May 30, 2020

Die Antwort ließ zwar zwei Tage auf sich warten, aber nun herrscht Klarheit. Der kleine, mit einer Art Welle oder Unendlichkeitszeichen verzierte Kreis im Rechteck ist ein sogenanntes PID, in Langform „Platform Identifier“. Laut Sky dient es dem Content-Schutz vor Piraterie und ähnlichem.

Damit der Zauber des ominösen Zeichens nicht gänzlich verloren geht, rät das Service-Team jedoch tunlichst davon ab, das Kürzel zu googlen.