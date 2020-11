Red Bull TV jetzt bei Joyn verfügbar

Anzeige

Das Energy-geladene TV-Angebot von Red Bull gibt es bei Joyn ab sofort im Livestream und als Mediathek.

Sportevents, E-Sport- und Musikfestivals, Filme, Dokus, Shows und mehr – Red Bull TV verspricht Inhalte mit Adrenalinkick. Jetzt können auch Joyn-User auf das Angebot zugreifen, als Livestream und über die zugehörige Mediathek.

Zu den kommenden Highlights aus dem Hause Red Bull zähle eine neue Folge der Dokureihe „Unfiltered“ mit dem Deutschrap-Duo Celo & Abd sowie der Film „The Other Side of Fear“ mit Big-Wave-Surfer Mark Mathews.

Das neue AR-Angebot von Red Bull TV biete zusätzliche Features bei On Demand-Filmen und Livestreams. Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: „Mit den Inhalten von Red Bull TV sprechen wir eine weitere, interessante Zielgruppe an und aggregieren noch mehr spannende Inhalte in einer App.“