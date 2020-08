Nur noch heute: Das „Sky X Traumpass“-Angebot

Anzeige

Mit einem Spezialangebot können sich Sportfans in Österreich ein halbes Jahr Sky Sport zu einem Sonderpreis sichern – wenn sie heute noch zuschlagen.

Wer im nunmehr fast vergangenen August ein 6-Monats-Abo namens „Sky X Traumpass“ gebuch hat, kann fortan für zehn Euro im Monat das komplette Sky Sport Programm sehen.

Zwar ist mittlerweile mit der UEFA Champions League eines der wesentliche Großereignisse schon gelaufen – doch schon bald rollt auch der Ball in den Fußball-Bundesligen wieder, in denen es zudem weiterhin kaum möglich sein wird, live im Stadion dabei zu sein. Um sich den Vorteilspreis für den „Traumpass“ noch für ein halbes Jahr zu sichern, muss bei bislang Unentschlossenen allerdings noch heute die Kaufentscheidung fallen: Am morgigen 1. September ist das Angebot bereits nicht mehr buchbar.

Mit dem Sky X Traumpass sollen Kunden neben dem Sportprogramm auch eine Reihe an Free-TV-Channels empfangen können. Die wichtigsten öffentlich-rechtlichen und privaten Sender sollen in jedem Abo enthalten sein.