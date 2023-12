So funktioniert die Umstellung von Kabelfernsehen auf MagentaTV

Auch wenn das Nebenkostenprivileg erst zum 1. Juli 2024 fällt und somit die Änderung der Kosten für den TV-Anschluss erst zu diesem Zeitpunkt eintritt, lohnt schon jetzt ein Blick in den Markt. Die Telekom bietet mit MagentaTV bereits seit Ende Oktober für Wechselwillige ein unschlagbares Angebot.

Zweifellos sind moderne IPTV-Angebote, wie sie die Telekom mit ­MagentaTV im Markt hat, eine Alternative zum angestaubten TV-Kabel. Doch viele Nutzer, die ihren TV-Anschluss über die Nebenkostenrechnung zahlten, waren bisher nicht bereit, den Anbieter zu wechseln, da dies eine Doppelzahlung verursachen würde. Dies wäre auch bis zum 1. Juli 2024 der Fall, denn erst zu diesem Termin fällt das Nebenkostenprivileg und der Vermieter darf ab diesem Zeitpunkt den TV-Anschluss nicht mehr über die Nebenkosten abrechnen. Da die Kosten aktuell in allen Lebensbereichen explodieren, ist die Kabelkundschaft häufig nicht bereit, sich schon jetzt Alternativen ins Haus zu holen. Die Telekom hat dies erkannt und bietet in allen verfügbaren MagentaTV-Tarifen für Kabelkunden bis zu neun Monate die TV-Pakete kostenfrei an. Erst ab dem zehnten Monat werden die monatlichen Tarifgebühren fällig. MagentaTV ist dabei ab 10 Euro monatlich erhältlich. Und für alle Netflix Fans hat MagentaTV ein besonderes Paket geschnürt, denn der Tarif Smart Netflix umfasst neben MagentaTV auch RTL+ Premium und ein Netflix Standard Abo mit Werbung für 10 Euro monatlich.

Christian Ulmen wirbt für Magenta TV

Wieviel Sender bietet MagentaTV?

Das Fernsehangebot der Deutschen ­Telekom umfasst sowohl lineare TV-Sender als auch eine Vielzahl an Abruf­inhalten und ersetzt somit nicht nur den linearen TV-Kabelanschluss, sondern bringt ein modernes Fernsehvergnügen inklusive einem Zugang zu allen gängigen Streamingdiensten in die Wohnung. Doch nicht nur lokal in der Wohnung kann MagentaTV vollumfänglich genutzt werden. Auch für mobiles Sehvergnügen ist MagentaTV geeignet: Apps ermöglichen das Magenta-TV-Angebot auch mit die Smartphone und Tablet zu nutzen. Doch zurück zum stationären MagentaTV am Fernseher. Über eine übersichtliche Startseite gelangen die Nutzer in die ­Magenta-TV-Welt. Hier können sie auswählen, was sie aktuell tun wollen, ob einfach nur klassisch fernsehen oder doch Streaming nutzen wollen; und weil der Überblick bei so vielen Inhalten schwerfällt, ist es sogar möglich, nach Inhalten, den Lieblingsschauspielern oder Schlagworten zu suchen. Auch gewährt MagentaTV den Zuschauenden Zugriff auf ihre Aufnahmen. Kabel-TV-Nutzer müssen sich etwas umgewöhnen, denn beim modernen ­MagentaTV sind diese Aufnahmen nicht auf einer Festplatte im Receiver abgelegt, sondern werden in der Cloud gespeichert, wo bis zu 100 Stunden Material Platz finden. Der Vorteil: MagentaTV-Aufnahmen können überall geschaut werden, egal ob am Zweitfernseher (parallel kann der Dienst in einem Abo auf bis zu vier Geräten gleichzeitig genutzt werden) oder mobil auf dem Tablet. Sind Aufnahmen programmiert, muss auch nicht darauf geachtet werden, ob der Receiver eingeschaltet ist. Energiekosten entstehen somit beim Aufnehmen mit ­MagentaTV ebenfalls nicht.

Die Startseite bei MagentaTV bietet Nutzenden eine schnelle Übersicht zu aktuellen

Das kommt im linearen TV

Während die meisten Kabel-TV-Zuschauenden noch SD-Bilder genießen, können sich Umsteiger bei MagentaTV auf superscharfe HD-Bilder freuen, denn neben den öffentlich-rechtlichen Sendern – die auch die Kabelnetzbetreiber uncodiert in HD-Qualität verbreiten – sind auch alle großen Privatsender sowie viele weitere TV-Kanäle in HD-Qualität ohne weitere Kosten zu sehen. Mehr als 100 ­öffentlich-rechtliche und private HD-Sender kommen so zusammen. Ergänzt wird das Angebot von speziellen und teilweise exklusiven Spartensendern. Die eigenen Programme Dabei.TV und MS Sport sind nur zwei Beispiele. Auch im Musikportfolio hat MagentaTV einiges zu bieten. Während im Kabel nur noch wenige Musik-­TV-Kanäle – oft nicht mal eine handvoll – ausgestrahlt werden, gibt es bei ­MagentaTV für fast jeden Musikgeschmack eigene Sender. Viele weitere Spartensender aus den Bereichen Doku, Serie und Sport sind im Paket ebenfalls enthalten, zudem ergänzen internationale Nachrichtensender in verschiedenen Sprachen das TV-Angebot. Buchbare Zusatzpaket, mehrere auch aus dem Sportbereich, machen MagentaTV noch einmal attraktiver. Wir stellen diese in den Folgeausgaben vor.

Ein übersichtlicher Programmführer ermöglicht auch die Programmierung von Timer­aufnahmen, welche in der Cloud abgelegt werden

Diese Pakete gibt es zusätzlich

Wechselnde aus den Kabelnetzen dürfen sich aber nicht nur über den Zugang zu MagentaTV freuen. Zusätzlich erhalten diese auch den Zugriff zu allen gänigen Streamingdiensten, so zum Beispiel RTL+, Netflix oder Disney+, oft sogar mit Preisvorteil. Und bestehende Abos können problemlos, ohne doppelte Kosten und unter Beibehaltung von Profilen & Zugangsdaten bei MagentaTV integriert werden. Bedenkt man dabei, dass das im Tarif enthaltene, werbeunterstütze ­Netflix-Abo regulär schon mit 4,99 Euro zu Buche schlägt und das RTL+ Premium-Abo mit 6,99 Euro, merkt man, wie günstig das MagentaTV-Paket ist.

EM 2024 inklusive bei MagentaTV

Hier kommt direkt der nächste Vorteil des MagentaTV-Pakets: Die Telekom hatte sich 2019 überraschend die kompletten Medienrechte für die EM in Deutschland im Juli 2024 von der Union der ­Europäischen Fußballverbände (UEFA) gesichert und dabei unter anderem auch die ­öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF hinter sich gelassen. ARD und ZDF erwarben Sublizenzen von der ­Telekom. Alle 51 Spiele der EM werden aber nur bei der ­Telekom und ­MagentaTV in bester ­Ultra-HD-Qualität zu sehen sein, davon vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinale sogar exklusiv. ­MagentaTV-Kunden haben diese Spiele bereits inklusive und müssen auf keine einzige Begegnung verzichten. Schon bei der WM 2022 überzeugte MagentaTV mit dem Expertenteam sowie der Übertragungsqualität. Übrigens geht es schon im Dezember los, denn auch die Vorrundenauslosung wird via ­MagentaTV live übertragen und setzt somit den Startschuss für die EM.

Mit der leistungsfähigen MagentaTV One lassen sich die Inhalte des Angebotes auf jeden Fernseher bringen

Mieter muss neuen Anbieter wählen

Personen mit Kabel-TV in der Miete haben es leicht: Sie müssen nichts weiter tun als sich online, telefonisch oder im ­nächsten Telekom-Shop das Magenta­TV-Vorteils-Paket zu sichern. Nach Abschluss der Bestellung bekommen sie die Zugangsdaten und können direkt losschauen. Eine Kündigung des bisherigen Anschlusses ist nicht nötig, sofern kein direkter Vertrag mit dem Kabelnetzprovider besteht und der TV-Zugang noch über die Nebenkosten abgerechnet wird. Die Abrechnung in den Nebenkosten endet zum Juli 2024 automatisch. Vermieter, Menschen mit Eigentumswohnungen und alle, die einen direkten Vertrag mit dem Kabelnetzanbieter haben, müssen natürlich auch aktiv kündigen, können aber, sofern sie diese Kosten bisher umlegen, vom Sonderkündigungsrecht zum 1. Juli 2024 Gebrauch machen.

Wie empfängt man MagentaTV?

Voraussetzungen für die Nutzung von ­MagentaTV sind ein Internetanschluss – dabei empfiehlt die Telekom mindestens 6 Mbit im Download – sowie ein Flachbildfernseher. Der Internetprovider ist nicht entscheidend, MagentaTV läuft mit allen Anbietern. Beim Fernseher wird unterschieden, ob dieser bereits für ­MagentaTV geeignet ist, also die App des Anbieters verarbeitet oder nicht. Wird die MagentaTV-App unterstützt, ist keine weitere Hardware nötig. Die App wird installiert, der Log-in erfolgt mit den ­MagentaTV-Daten und schon kann der TV-Genuss beginnen. Dabei kann sowohl auf die linearen Kanäle, Mediatheken sowie die MagentaTV-eigene Megathek zugegriffen werden. Wer ein TV-Gerät besitzt, das MagentaTV als App noch nicht anbietet, benötigt dagegen einen freien HDMI-Anschlussplatz, der mindestens HDMI 1.4 unterstützt. Hier wird die ­MagentaTV One oder alternativ der MagentaTV-Stick angeschlossen. Die beiden Android-Geräte haben die MagentaTV-App fest integriert und starten direkt auf der MagentaTV-Oberfläche. Zusätzlich bieten sie den Funktionsumfang herkömmlicher Android-Streaming-Boxen. Damit ist auch der uneingeschränkte Zugriff auf den Google Play Store möglich, um weitere Apps zu installieren und so den grenzenlosen Zugang zur Streaming-Welt zu erhalten.

Der kompakte MagentaTV-Stick kann versteckt hinter dem TV-Gerät platziert werden

So kann man MagentaTV testen

Der frühzeitige Umstieg lohnt. Die neun Freimonate können vielen Kabel-TV-Kunden als Um- und Eingewöhnungsphase dienen. Gerade die dunkle Jahreszeit bietet Gelegenheiten für lange Fernsehabende, bei denen das Angebot von ­MagentaTV einmal richtig ausgetestet werden kann. Natürlich bietet die ­Telekom noch deutlich mehr als nur den Aktionstarif. Auch Kombiangebote mit einem Internetanschluss sind möglich, falls auch der Internetanschluss bisher über den Kabelnetzanbieter gebucht wurde und ersetzt werden soll. Sowohl die Services im Internet als auch die telefonischen Hotlines und die Shops des Anbieters helfen dabei weiter. Und eines ist sicher: Wer für 10 Euro nicht weiter wie vor 30 Jahren fernsehen will, kommt um MagentaTV kaum herum. Während die Kabelnetzanbieter für diesen Preis gerade mal ein Einstiegspaket liefern, welches gewiss aus den öffentlich-rechtlichen HD-Kanälen sowie den Privatsendern (nur) in SD-Qualität besteht, bietet MagentaTV viel mehr. Allein die eigene Megathek ermöglicht viele individuelle Fernsehabende, die Draufgabe von Netflix und RTL+ und Co. sichert noch besseres Fernsehen zum kleinen Preis.