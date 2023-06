Telekom integriert Pluto TV in MagentaTV

Anzeige

Die Telekom integriert im Rahmen einer Kooperation mit Paramount den Streamingdienst Pluto TV kostenlos in sein Angebot MagentaTV.

Ab dem 28. Juni sollen alle Abonnenten von MagentaTV auf mehr als 150 lineare Channels mit Serien, Filmen, Comedy, Sport und Dokumentationen zugreifen können, teilte die Telekom am Dienstag mit. Diese sogenannten Fast-Channels bieten den Magenta-Kunden kostenfreies, werbeunterstütztes Entertainment, so der Anbieter. Das Angebot soll dabei von Kanälen wie „Pluto TV Star Trek“ oder „Pluto TV Anime“ über Klassiker wie „X-Faktor: Das Unfassbare“, „Spongebob Schwammkopf“, „South Park“ oder „Beverly Hills 90210“ bis Doku-Channels wie „Pluto TV History“ reichen. Zudem verweist die Telekom auf mehr als 1000 Stunden On-Demand-Inhalte in der programmbegleitenden Mediathek.

Pluto TV ab dem 28. Juni Teil von Magenta

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, dazu: „Die Kooperation mit Pluto TV ist ein weiterer Baustein unserer erfolgreichen Strategie. Unser Ziel ist es, unseren Kunden gemeinsam mit starken Partnern das beste TV-Erlebnis zu bieten. Mit der Pluto TV App erweitern wir jetzt unser lineares TV-Angebot um hochwertigen Content aus zahlreichen Genres – und das ohne Aufpreis. Darüber hinaus führen wir unsere Kunden erstmals an das Innovations-Thema Fast Channels heran, das für die Plattform MagentaTV perspektivisch immer stärker an Bedeutung hinzugewinnen wird.“

Bei neuen MagentaTV-Kunden ist Pluto TV ab dem 28. Juni in der Hardware vorinstalliert, erklärt der Anbieter. Alle anderen sollen die App einfach und kostenlos über den Google Play Store herunterladen können. Eine zusätzliche Registrierung für die Nutzung von Pluto TV ist nicht erforderlich.

