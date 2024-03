„Dune: Part Two“ auf UHD Blu-ray und als VoD: Infos zum Heimkino-Start

Während Denis Villeneuves Sci-Fi-Epos „Dune: Part Two“ aktuell noch in den Kinos läuft, gibt es bereits Informationen zur Heimkino-Auswertung.

„Dune: Part Two“ erzählt derzeit sehr erfolgreich an den internationalen Kinokassen, wie der junge Paul Atreides nach dem Attentat auf seine Familie zur Heldenfigur eines unterdrückten Wüstenvolkes aufsteigt und die Welt damit zugleich in großes Leid und Chaos zu stürzen droht. Regisseur Denis Villeneuve hat damit, basierend auf der zweiten Hälfte der Romanvorlage von Frank Herbert, eine audiovisuell spektakulären, überwältigenden und klug konstruierten Blockbuster geschaffen. Sein Film wirft drängende Fragen über aktuell empfundene politische Alternativlosigkeit und nach den Mechanismen von religiösem Fanatismus und Erlösungsfantasien auf, wie man in der ausführlichen Filmkritik von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen kann. Seit dem 29. Februar kann man „Dune Part Two“ in Deutschland auf der großen Leinwand in den Kinos erleben.

Die Sandwürmer in „Dune: Part Two“ Foto: 2023 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved

Wann erscheint „Dune: Part Two“ für das Heimkino?

Der physische Heimkinostart des zweiten „Dune“-Films ist von Warner Bros. bereits offiziell bestätigt worden. So kann man den Sci-Fi-Blockbuster ab dem 29. Mai 2024 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray erwerben. Daneben wird der Film auch in zwei Steelbook-Editionen erscheinen. Wann man „Dune: Part Two“ digital streamen und leihen kann, ist aktuell hingegen noch nicht bekannt. Bei Amazon Prime Video beispielsweise ist der Film zwar bereits gelistet, allerdings heißt es dort nur: „Veröffentlichungsdatum folgt in Kürze“.

Wahrscheinlich ist, dass der digitale VoD-Release bereits vor der physischen Heimkinoauswertung erfolgen wird. Auch für den US-amerikanischen Markt wurde der VoD-Termin allerdings noch nicht final bestätigt. Das Online-Portal „The Direct“ berichtete über eine Veröffentlichung von „Dune: Part Two“ bei dem Streamingdienst Max im Frühling. Mit einem Zeitfenster von 53 Tagen zwischen Kino- und Heimkinostart rechnet „The Direct“ mit einem digitalen Release am 23. April 2024. Aktuell handelt es sich dabei allerdings noch um Spekulationen.

„Mad Max“ und mehr: Heimkinostarts von Warner Bros. im Mai

Warner Bros. hat in einer aktuellen Pressemitteilung neben „Dune: Part Two“ auf weitere Heimkinostarts im Mai 2024 verwiesen. So soll am 23. Mai 2024 der gefeierte Actionfilm „Mad Max: Fury Road“ aus dem Jahr 2015 in einem neuen 4K UHD Steelbook erscheinen. Die Neuveröffentlichung erfolgt damit parallel zum Kinostart des Prequels „Furiosa: A Mad Max Saga“ von Kultregisseur George Miller. Darin spielt Anya Taylor Joy die Heldin Furiosa in jungen Jahren, die Fans bereits aus „Fury Road“ kennen. Seine Weltpremiere wird der Film kurz zuvor bei den Filmfestspielen von Cannes feiern.

Am 2. Mai veröffentlicht Warner außerdem die Grusel-Comedy-Serie „Wednesday“ auf DVD und Blu-ray, die den Schulalltag von Wednesday Addams beleuchtet. Ebenfalls am 2. Mai erscheint die siebte Staffel der Animationsserie „Rick and Morty“ auf DVD, Blu-ray und als Blu-ray Steelbook. Im Download-Bereich verweist Warner auf den VoD-Start von „Die Farbe Lila“ am 9. Mai und der Serie „The Regime“ mit Kate Winslet am 7. Mai.

