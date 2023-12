„SchleFaZ“ geht nach TV-Aus auf große Deutschland-Tournee

Oliver Kalkofe und Peter Rütten wollen das Erbe von „SchleFaZ“ nach dem TV-Aus bei Tele 5 offenbar am Leben erhalten und gehen auf Live-Tournee.

Die „#SchleFaZ Wunschfilm Deutschland-Tour“, präsentiert von der „TV Spielfilm“ und „Cinema“, wird 2024 in allen deutschen Bundesländern gastieren. Am 17. April geht es los in Potsdam. Danach folgen unter anderem Auftritte in Berlin, Hannover, Köln oder auch Hamburg, Leipzig und Saarbrücken.

Bei jeder Live-Show soll das Publikum aus jeweils drei Top-Folgen des Trashfilm-Formats den Wunschfilm des Abends auswählen können. 164 Filme aus elf Jahren „SchleFaZ“-Geschichte sollen dabei zur Auswahl stehen, wie man der „d2m Berlin“-Website entnehmen kann. Jeder Film soll dabei nur ein Mal gezeigt werden, sodass keine Dopplungen in den einzelnen Städten entstehen.

Im Dezember moderieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten „SchleFaZ“ zum letzten Mal bei Tele 5. Foto: Theo Späthe/TELE 5

Letzte Folge von „SchleFaZ“ bei Tele 5 im Dezember – danach geht es auf Tour

Das Event mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten verspricht dabei selbst im Netz „den ultimativen Schundfilm-Showdown mit Cocktails, Trinkspiel, Foto-Action, Live-Show, Direkt-Voting, ganz viel Fickende Hölle-Feelgood-Fun und jede Menge Überraschungen“. Am 1. Dezember 2023 hat der exklusive Presale zu der „SchleFaZ“-Tournee bei Eventim begonnen. Ab Montag sollen Tickets auch über andere Vorverkaufsstellen erhältlich sein.

Ob „SchleFaZ“ nach dem TV-Aus noch einmal auf einem anderen Sender oder auf einer Streaming-Plattform auf die Fernsehbildschirme zurückkehren wird, ist weiterhin unbekannt. Die vorerst letzte Folge bei Tele 5 wird am 22. Dezember mit dem Film „Hard Ticket to Hawaii“ ausgestrahlt, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

Quelle: d2m Berlin