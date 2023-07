3. Liga: ARD überträgt zwei Traditions-Duelle zum Saisonauftakt

Anzeige

Der erste Spieltag der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga verspricht spannende Begegnungen. Die ARD wird zwei Spiele live im Fernsehen und in der Mediathek übertragen.

Den Auftakt macht Das Erste am 5. August (16 Uhr) mit der Partie Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Beide Mannschaften gelten als Mitfavoriten für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Bereits um 14 Uhr übertragen BR und SWR das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Waldhof Mannheim live in ihren Dritten Programmen. Auch diese beiden Traditionsclubs hegen berechtigte Aufstiegsambitionen.

Nach den Partien erwartet die Zuschauer um 18.25 Uhr in der ARD-„Sportschau“ eine Zusammenfassung der übrigen Drittligaspiele sowie der Samstag-Begegnungen des zweiten Spieltags der 2. Bundesliga.

