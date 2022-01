30 Jahre „artour“: MDR-Magazin bekommt neue Moderatorin

Anzeige

Das MDR Kulturmagazin „artour“ feiert 30. Geburtstag und bekommt mit Yara Hoffmann eine neue Moderatorin.

Erstmals zu sehen sein wird die neue Moderatorin am 13. Januar, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen, kündigte der Sender am Dienstag an. Künftig will MDR Kultur noch gezielter Themen und Formate für ein junges, kulturinteressiertes Publikum entwickeln.

Yara Hoffmann, Jahrgang 1989, war bislang unter anderem beim ZDF und den Hörfunkwellen SWR3 und 1LIVE als Journalistin und Moderatorin tätig. Thomas Bille wird im Wechsel mit Yara Hoffmann auch weiterhin das MDR KULTUR-Magazin „artour“ moderieren.

Gleichzeitig mit dem Moderationswechsel feiert „artour“ seinen 30. Geburtstag. Seit dem 22. Januar 1992 informiert das MDR Kultur-Magazin wöchentlich immer donnerstags über Kunst und Kultur in Mitteldeutschland. In insgesamt 1365 „artour“-Sendungen blieb seitdem laut MDR kaum ein kulturelles Ereignis in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unbeobachtet. Mittlerweile ist „artour“ das erfolgreichste und meistgesehene Kulturmagazin der Dritten Programme der ARD. Zu Gast waren bislang unter anderem Clemens Meyer, Heike Makatsch, Udo Lindenberg, Elfriede Jelinek, Neo Rauch oder Felix Kummer. Künftig will MDR Kultur thematisch noch stärker auf ein junges und kulturaffines Publikum setzen und neue Streamingformate für die ARD-Mediathek und das Smartphone entwickeln.

Text: MDR/ Redaktion: JN