3sat Krimisommer unter anderem mit „Schweigen der Lämmer“ – Zum Start heute Edgar-Wallace-Trio

Im 3sat-Krimisommer stehen ab heute 30 Krimiproduktionen auf dem Programm: Unter anderem mit „Das Schweigen der Lämmer“ und vielen Edgar-Wallace-Filmen.

Auftakt ist diesen Sonntag mit dem Thementag „Krimi-Klassiker“. 3sat zeigt heute ab 20.15 Uhr die drei Edgar-Wallace-Klassiker „Der Hexer“, „Neues vom Hexer“ und „Der Zinker“. Vom 12. Juli bis zum 6. August laufen weitere Krimis bei 3sat. Unter anderem aus der Feder Edgar Wallace‘, mit Heinz Drache, Eddi Arent, Joachim Fuchsberger und Gert Fröbe, von Dienstag, 14. Juli, bis Donnerstag, 23. Juli, dienstags, mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr.

Von Dienstag, 14. Juli, bis Dienstag, 28. Juli, zeigt 3sat dienstags um 22.25 Uhr Heino Ferch als Kriminalpsychologen Richard Brock in der Reihe „Spuren des Bösen“. Und ab Dienstag, 14. Juli, jeweils dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags ab 23.55 Uhr ist Schauspieler Alexander Pschill als forensischer Psychologe Dr. Leo Benedikt in der siebenteiligen österreichischen Krimiserie „Janus“ zu sehen. Für Pschill entsteht jedes Verbrechen in der Psyche – und kann auch nur dort gelöst werden.

Am Freitag, 17. Juli, 22.25 Uhr, zeigt 3sat mit „Das Schweigen der Lämmer“ Starkino mit Nervenkitzel: Jodie Foster und Anthony Hopkins liefern sich in der herausragenden Verfilmung des gleichnamigen Romans von Thomas Harris ein hochkarätiges Psychoduell, das 1992 mit fünf Oscars ausgezeichnet wurde. Neben regionalen Kriminalgeschichten aus dem Spreewald, dem Harz oder dem Taunus zeigt 3sat unter anderem auch noch den Dreiteiler „Jäger – Tödliche Gier“ (mittwochs, ab 15. Juli, 22.25 Uhr) auch Hochspannung aus Skandinavien. Und ab Dienstag, 28. Juli, 23.55 Uhr, zeigt 3sat fünf Filme aus der Reihe „Unter Verdacht“ mit Senta Berger als interne Ermittlerin Eva Maria Prohacek.

Der 3sat-Krimisommer in der Übersicht:

Thementag „Krimi“: Sonntag, 12. Juli, 20.15 Uhr

Edgar Wallace: Der Hexer

Spielfilm, BRD 1964

Regie: Alfred Vohrer

Thementag „Krimi“: Sonntag, 12. Juli, 21.40 Uhr

Edgar Wallace: Neues vom Hexer

Spielfilm, BRD 1965

Regie: Alfred Vohrer

Thementag „Krimi“: Sonntag, 12. Juli, 23.10 Uhr

Edgar Wallace: Der Zinker

Spielfilm, BRD 1963

Regie: Alfred Vohrer

Dienstag, 14. Juli, 20.15 Uhr

Edgar Wallace: Der Frosch mit der Maske

Spielfilm, BRD/Dänemark 1959

Regie: Harald Reinl

Dienstag, 14. Juli, 22.25 Uhr

Spuren des Bösen: Racheengel

Thriller, Österreich/Deutschland 2012

Regie: Andreas Prochaska

Dienstag, 14. Juli, 23.55 Uhr

Janus (1/7)

Krimiserie, Österreich 2013

Mittwoch, 15. Juli, 20.15 Uhr

Edgar Wallace: Der grüne Bogenschütze

Spielfilm, BRD 1961

Mittwoch, 15. Juli 2020, 22.25 Uhr

Jäger – Tödliche Gier (1/3) Der Goldrausch

Spielfilm, Schweden 2018

Mittwoch, 15. Juli, 23.50 Uhr

Janus (2/7)

Krimiserie, Österreich 2013

Donnerstag, 16. Juli, 20.15 Uhr

Edgar Wallace: Das indische Tuch

Spielfilm, BRD 1963

Donnerstag, 16. Juli, 22.25 Uhr

Spreewaldkrimi – Die Tote im Weiher

Fernsehfilm, Deutschland 2014

Donnerstag, 16. Juli, 23.55 Uhr

Janus (3/7)

Krimiserie, Österreich 2013

Freitag, 17. Juli, 22.25 Uhr

Das Schweigen der Lämmer

Spielfilm, USA 1991

Freitag, 17. Juli, 0.20 Uhr

Janus (4/7)

Krimiserie, Österreich 2013

Dienstag, 21. Juli, 20.15 Uhr

Edgar Wallace: Das Geheimnis der gelben Narzissen

Spielfilm, BRD 1961

Dienstag, 21. Juli, 22.25 Uhr

Spuren des Bösen: Liebe

Fernsehkrimi, Österreich/Deutschland 2015

Dienstag, 21. Juli, 23.55 Uhr

Janus (5/7)

Krimiserie, Österreich 2013

Mittwoch, 22. Juli, 20.15 Uhr

Edgar Wallace: Die toten Augen von London

Spielfilm, BRD 1961

Mittwoch, 22. Juli, 22.25 Uhr

Jäger – Tödliche Gier (2/3) Die Jagd

Spielfilm, Schweden 2018

Mittwoch, 22. Juli, 23.55 Uhr

Janus (6/7)

Krimiserie, Österreich 2013

Donnerstag, 23. Juli, 20.15 Uhr

Edgar Wallace: Die Tür mit den 7 Schlössern

Spielfilm, BRD 1962

Donnerstag, 23. Juli, 22.25 Uhr

Spreewaldkrimi – Die Sturmnacht

Fernsehfilm, Deutschland 2015

Donnerstag, 23. Juli, 23.55 Uhr

Janus (7/7)

Krimiserie, Österreich 2013

Dienstag, 28. Juli, 20.15 Uhr

Harter Brocken

Spielfilm, Deutschland 2015

Dienstag, 28. Juli, 22.25 Uhr

Spuren des Bösen – Begierde

Fernsehkrimi, Österreich/Deutschland 2016

Dienstag, 28. Juli, 23.55 Uhr

Unter Verdacht – Grauzone

Fernsehfilm, Deutschland 2014

Mittwoch, 29. Juli, 20.15 Uhr

Inspektor Jury – Mord im Nebel

Kriminalfilm, Deutschland 2015