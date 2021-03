75 Jahre DEFA: MDR und RBB feiern Jubiläum

Anzeige

Zum 75. Geburtstag der DEFA zeigen MDR und RBB ein umfangreiches Programm und eine große Werkschau mit über 50 DEFA-Filmen in der ARD Mediathek.

MDR und RBB feiern den 75. Geburtstag der DEFA-Gründung am 17. Mai mit einem Sonderprogramm, wie die Sender heute ankündigten. Die in Potsdam-Babelsberg gegründete Deutsche Film AG, kurz DEFA, produzierte in 46 Jahren etwa 700 Spielfilme, rund 2500 Dokumentar- und Kurzfilme und 950 Animationsfilme unterschiedlichster Genres, die Einblick in den filmisch aufbereiteten Alltag der DDR gewähren.

Dazu passend zeigen MDR und RBB im Rahmen ihres Jubiläumsprogramms auch „Filme aus dem Panzerschrank“. In dieser Rubrik können sich Interessierte solche Filme schauen, die im „Giftschrank“ verschwanden. Darüber hinaus sind aber auch beliebte DEFA-Streifen zu sehen, etwa die Abenteuer-Filme mit Gojko Mitić, DDR-Jugendfilme oder auch Kinderfilme, Märchen und Kurzfilme. Am Geburtstag selbst zeigt der MDR mit „Traumfabrik“ als TV-Premiere eine Hommage an die DEFA und die Filmstudios in Babelsberg.

Auch Begleitprogramm rund um die DEFA wird gezeigt

Das Programmangebot wird auch durch Dokumentation begleitet. So zeigt der MDR am 4. und 11. Mai zwei Dokumentationen: eine über Frauen und ihre Rollen, die zweite entsprechend über Männer und das Männerbild, das in den Filmen zu sehen war. Auch im MDR Kultur-Magazin am 6. Mai sowie der MDR Zeitreise und dem weiteren Programm am 16. Mai dreht sich alles um die DEFA. Ergänzt werden diese Betrachtungen durch TV-Portraits beliebter Schauspieler und Regisseure der Film-AG.

MDR Kultur hat zu diesem Anlass unter anderem mit der Podcast-Reihe „75 Jahre DEFA“ eine zehnteilige Gesprächsreihe mit DEFA-Größen im Angebot und sendet etwa am 14. Mai eine einstündige Spezial-Sendung. Die Filme und Dokumentationen werden darüber hinaus auch in der ARD-Mediathek auf Abruf zur Verfügung stehen.

Die Übersicht der Sendungen und Formate:

MDR

Dienstag, 4. Mai

22.10 Uhr: Petticoat und Planerfüllung – Frauen im DEFA-Film

Donnerstag, 6. Mai

22.10 Uhr: artour

23.10 Uhr: Lebensläufe – Friedrich Wolf

Dienstag, 11. Mai

22.10 Uhr: Kalaschnikow und Doppelkorn – Männer im DEFA-Film

Mittwoch, 12. Mai

00.25 Uhr: Christel Bodenstein – Einmal Prinzessin, immer Prinzessin

00.55 Uhr: Filmland Thüringen – Von der DEFA bis zum Kinderfilm

Donnerstag, 13. Mai (Christi Himmelfahrt)

8.30 Uhr: Die Reise nach Sundevit

9.40 Uhr: Dornröschen

10.50 Uhr: Die Söhne der großen Bärin

12.20 Uhr: Chingachgook, die Große Schlange

15.25 Uhr: Hände hoch oder ich schieße

16.40 Uhr: Geliebte weiße Maus

20.15 Uhr: Der Baulöwe

21.45 Uhr: Der Mann, der nach der Oma kam

23.15 Uhr: Lebensläufe – Rolf Herricht

23.45 Uhr: Trickfilme für Erwachsene

Freitag, 14. Mai

00:00 Uhr: Abschiedsdisco

Sonntag, 16. Mai

22.00 Uhr: MDR Zeitreise

22.30 Uhr: Sachsens Glanz und Preußens Gloria – Macht und Mythos

00.00 Uhr: Einmal in der Woche schrein

00.15 Uhr: Heim

00.45 Uhr: Drei von vielen

Montag, 17. Mai

20.15 Uhr: Traumfabrik

RBB

Dienstag, 11. Mai 2021

20.15 Uhr: Die Fahrradfahrerin von Sanssouci – Jutta Hoffmann

21.00 Uhr: Utopia in Babelsberg – Science Fiction aus der DDR

Mittwoch, 12. Mai 2021

22.15 Uhr: Hier dreht die DEFA! – Berliner Orte und ihre Filme

23.00 Uhr: So klang die DEFA! – Filmmusik aus Babelsberg

Donnerstag, 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt)

20.15 Uhr: Wie füttert man einen Esel

22.00 Uhr: Coming Out

23.50 Uhr: Goya

Samstag, 15. Mai 2021

09.00 Uhr: Meine Freundin Sybille

10.20 Uhr: Vergesst mir meine Traudel nicht

11.45 Uhr: Wer reisst denn gleich vorm Teufel aus

13.15 Uhr: Der Teufel vom Mühlenberg

14.40 Uhr: Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen

15.40 Uhr: Die Geschichte vom kleinen Muck

20.15 Uhr: Heisser Sommer

22.00 Uhr: Die Legende von Paul und Paula

23.40 Uhr: Sterne

01.10 Uhr: Berlin – Ecke Schönhauser

Sonntag, 16. Mai 2021

09.00 Uhr: Einfach Blumen aufs Dach

10.30 Uhr: Dr. Med. Sommer II

14.45 Uhr: Der Schweigende Stern

Montag, 17.05.2021