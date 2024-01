Ab heute im ZDF: Neue Staffel „Blutige Anfänger“ mit neuen Gesichtern

Neues Jahr, neue Staffel: Die fünfte Staffel der ZDF-Vorabendserie „Blutige Anfänger“, die ursprünglich bereits Ende 2023 anlaufen sollte, startet an diesem Mittwoch mit frischen Gesichtern.

Als Torsten Kaiser, neuer Leiter der Mordkommission, stößt René Steinke („Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“) dazu. Petra Kleinert („Mord mit Aussicht“) wird in Staffel fünf erstmals als Kommissarin Dörte Pfeiffer auftauchen. Die Reihe läuft um 19.25 Uhr im Zweiten.

Neuzugänge von „Cobra 11“ und „Mord mit Aussicht“ in fünfter Staffel „Blutige Anfänger“

Steinke ist passionierter Krimifan, wie er in einem ZDF-Interview sagte. „Seit jeher sind wir fasziniert von dem Kampf Gut gegen Böse. Dem beizuwohnen und den Schuldigen – wenn auch nur vom Sofa aus – per Kopfarbeit zu überführen, das ist eine Lust, der man sich nur schwer entziehen kann. So geht es auch mir“, so Steinke.

„Wird der Fall spannend, mit der einen oder anderen Überraschung geschmückt, von guten Schauspielern, vielleicht mit ein wenig Humor und einem überraschenden Ende versehen, erzählt, dann bin ich ein glücklicher Zuschauer.“ Die Serie „Blutige Anfänger“ spielt in Halle (Saale) und dreht sich um Polizeihochschüler, die neben der Aufklärung von Verbrechen auch allerlei private Verwicklungen zu bewältigen haben.