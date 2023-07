AC/DC, die Kennendys, die Coens: Der „Summer of Brothers & Sisters“ startet

Anzeige

Arte widmet den Juli und den August den berühmtesten Geschwisterpaaren der Popkultur unter dem Motto „Summer of Brothers & Sisters“.

Anzeige

Es gibt sie überall, im Sport, in der Popmusik, im Film, in der Politik: Berühmte Geschwisterpaare haben die moderne Popkultur geprägt. Ob die Young-Brüder von AC/DC, die Tennis-Weltstars Venus und Serena Williams, oder die Coen-Brüder, die in ihren Filmen oft gemeinsam die Regie führen. Arte zeigt vom 7. Juli bis zum 20. August immer freitags und sonntags zum Thema passende Spielfilme, Dokus und Konzerte, die auch in der Mediathek auf arte.tv/summer zu finden sind.

Film-Highlights bei Arte: „O Brother, Where Art Thou“

Geschwister teilen nicht selten eine besonders tiefe und ebenso komplexe Verbindung. Das beflügelt vor allem in der Kunst. Die Brüder Ethan und Joel Coen sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie zwei Hirne eng miteinander verzahnt sind und oft ein wortloses Einverständnis herrscht. In vielen ihrer Filme führten die Coen-Brüder gemeinsam die Regie und verfassten nahezu immer gemeinsam ihre Drehbücher: Ob „The Big Lebowski“, „No Country For Old Men“ oder „True Grit“.

© Melinda Sue Gordon – Mit dem Roadmovie „O Brother, Where Art Thou?“ haben die Coen-Brüder Homers Odyssee-Sage neu interpretiert

Im Rahmen des „Summer of Brothers & Sisters“ zeigt Arte diverse thematisch passende Spielfilme. Von den Coen-Brüdern wird gleich mehrmals das hervorragende Roadmovie „O Brother, Where Art Thou?“ gezeigt am 30. Juli sowie am 4., 11, und 27. August. In diesem Film glänzen die Coens mit einer kreativen und oft einfach witzigen Neuinterpretation der griechischen Odyssee-Sage mit George Clooney und John Turturro in den Hauptrollen.

Konzerte und Dokus

Weitere Spielfilme, die Arte zum „Summer Of Brothers & Sisters“ zeigt sind u. a. „Rain Man“ mit Dustin Hoffman und Tom Cruise, „Blues Brothers“ mit John Belushi und Dan Akroyd, oder „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ mit Johnny Depp und Leonardo DiCaprio.

Auch im Musikbereich hat Arte viele Geschichten und Konzerte von Brüdern und Schwestern im Programm. So zum Beispiel ein Live-Auftritt und eine Doku zur legendären Hardrock-Combo AC/DC mit den Gebrüdern Angus und Malcolm Young im Mittelpunkt. Auch die beiden Schwestern Beyoncé und Solange Knowles haben ihre Karrieren eng miteinander verzahnt. Und Noel und Liam Gallagher sind vor allem dafür bekannt, dass ihre Band Oasis am internen Bruderzwist zerbrach.

© Getty Images for Geffen Records / Fotograf: Alberto E. Rodriguez – Beyoncé und Solange Knowles haben sich gegenseitig in ihren Musikkarrieren unterstützt

Ebenso zeigt Arte das erste gemeinsame Konzert der Brüder Brian und Roger Eno, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete

Berühmte Geschwister in Hollywood und in der Politik

Der Fundus, den Arte zu berühmten Geschwisterpaaren diesen Sommer im Programm hat, ist tatsächlich riesig: Das reicht u. a. noch von „Fonda – Anatomie eines Hollywood-Clans“, also einer Doku um Henry Fonda und seine Kindern Peter und Jane Fonda, über das Porträt „Vier Brüder, Fünf Schwestern. Die Kennedys“ bis zu „Harry vs. William – der royale Bruderzwist“.

Quelle: ARTE G.E.I.E.

Bildquelle: O Brother, Where Art Thou: Arte

Beyoncé und Solange Knowles: Arte

ACDC: Arte