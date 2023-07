UHD-Highlights: Ein Kracher im Juli bei HD+, aber der hat es in sich

Anzeige

Das Sommerloch macht auch vor den UHD-Highlights nicht halt: Und so kommt es, dass die Auswahl bei HD+ in diesem Monat rarer gesät ist als sonst. Dafür gibt es aber zumindest einen richtigen Kracher.

Anzeige

Zum Start der Bundesligasaison 2023/24 trifft im Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga der Hamburger SV zuhause auf Schalke 04. Eine besondere Partie zum Auftakt, denn die Schalker haben nach ihrem Abstieg einiges bei den Fans gut zu machen. Der HSV startet mit der neuen Saison nun den fünften Anlauf Richtung Oberhaus und kann zum Start direkt ein deutliches Signal an die Konkurrenz senden. Traditionsverein vs. Traditionsverein: Los geht es am 28. Juli ab 19.30 Uhr. mit „ran – Die 2. Bundesliga“. Sat.1 UHD zeigt die erste Partie der Saison auf ProSiebensat.1 UHD.

Auftakt der 2. Bundesliga am 28. Juli live und in UHD bei HD+

© Seven.One Entertainment Group

Ob Sky, das diese Partie ebenfalls live zeigen wird, ebenso verfährt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht kommuniziert und dementsprechend auch noch fraglich. Im vergangenen Jahr, entschied man sich nicht das Eröffnungsspiel, sondern das erste Samstagabendspiel in UHD HDR zu zeigen.

Der Rest vom „UHD-Schützenfest“ bei HD+ sind im Juli ein paar Kabel-Eins-Reportagen sowie die werktäglichen RTL-Soaps. So laufen beispielsweise die beiden „Abenteuer Leben“ Folgen „Camping in Vancouver“ und „Nordsee vs. Ostsee“. Erstere am 16. Juli, um 22.10 Uhr, zweitere ein Woche später (23. Juli, 23.05 Uhr)

Mit Material der HD PLUS GmbH

Hinweis: Bei den Verlinkungen unter dem Artikel handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-ran-bundesliga: © Seven.One Entertainment Group

df-prosiebensat1-uhd: Seven.One Entertainment