„Aktenzeichen XY“: LKA-Experte geht nach 20 Jahren

Wechsel bei Deutschlands bekanntester True-Crime-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“: Der langjährige Leiter des Aufnahmestudios, Alfred Hettmer, hat heute seinen letzten großen Auftritt. Zum Abschied spricht er über die Fälle, die ihn nicht losließen.

Der frühere Kriminalbeamte beim bayerischen LKA, der den Zuschauern rund 20 Jahre lang stets in der Mitte und am Ende den Stand der Hinweise zusammenfasste, wird das in der Show, die am Mittwoch im ZDF ausgestrahlt werden soll, zum letzten Mal tun.

„Irgendwann muss Schluss sein. Ich bin jetzt 68 Jahre alt und es war klar, dass ein Ende kommen muss“, sagte Hettmer der DPA in München. „Irgendwann hätte man dann vielleicht gesagt, dass Zeit ist für jemand Jüngeren – und diesen Punkt habe ich bewusst versucht, zu vermeiden. Man soll immer aufhören, wenn’s am Schönsten ist.“

LKA-Beamter über die „Aktenzeichen“-Fälle, die ihn nicht losließen

Hettmer war das zweite Gesicht der ZDF-Sendung nach Moderator Rudi Cerne. In seinen Sendungen, für die er – ebenso wie die Kriminalbeamten, die die Hinweise entgegennehmen – vom Dienst freigestellt wurde, kam er mit Fällen in Berührung, die ihn auch darüber hinaus beschäftigten. „Es gibt immer wieder mal Fälle, die einen nicht loslassen – auch Fälle, die leider nicht gelöst wurden. Maria Börgerl ist so ein Fall – oder auch Madeline McCann. Da waren ja damals die Eltern bei uns im Studio – und Scotland Yard“, sagte er der DPA. „Und der Fall Lolita Brieger, der ja durch Hinweise in der Sendung nach 29 Jahren noch geklärt werden konnte. Ich durfte damals sogar einen der Hinweise selbst entgegen nehmen.“

Neue LKA-Beamte übernehmen bei „Aktenzeichen XY“

Für Hettmer soll nun ein Team übernehmen: Fabian Puchelt und Stephanie Wossilius vom LKA Bayern werden die bei „Aktenzeichen XY“ eingegangenen Hinweise künftig für die Zuschauer zusammenfassen. Und so ganz geht er dann doch nicht, wie Hettmer der DPA sagte: „Ich werde der Sendung schon noch erhalten bleiben und drei- bis viermal im Jahr mitmachen – aber nur noch eher im Hintergrund bei der Aufnahme, der Aufbereitung der Hinweise und der Aufarbeitung.“

„Aktenzeichen XY“: Das sind die Fälle in der letzten Sendung mit Alfred Hettmer

Eine Mutter weckt morgens liebevoll ihre 12-jährige Tochter. Es sollte das letzte Mal sein. Noch am selben Tag wird das Kind brutal ermordet. (Bild: ZDF/Saskia Pavek)

Brutaler Mord an junger Frau : Eine 24-Jährige verlässt unter rätselhaften Umständen ihre Wohnung. Am nächsten Tag wird sie tot an einem Waldweg entdeckt. Wer steckt hinter der schrecklichen Tat?

: Eine 24-Jährige verlässt unter rätselhaften Umständen ihre Wohnung. Am nächsten Tag wird sie tot an einem Waldweg entdeckt. Wer steckt hinter der schrecklichen Tat? Kind grausam ermordet : Ein zwölfjähriges Mädchen ist allein zu Hause. Als es klingelt, öffnet die Schülerin die Tür. Sie ahnt nicht, dass sie ihrem Mörder gegenübersteht.

: Ein zwölfjähriges Mädchen ist allein zu Hause. Als es klingelt, öffnet die Schülerin die Tür. Sie ahnt nicht, dass sie ihrem Mörder gegenübersteht. Zwei Banküberfälle in einem Jahr : Eine Bank wird innerhalb kurzer Zeit zwei Mal überfallen. Die Polizei ist sich sicher: Beide Male steckt derselbe Mann dahinter.

: Eine Bank wird innerhalb kurzer Zeit zwei Mal überfallen. Die Polizei ist sich sicher: Beide Male steckt derselbe Mann dahinter. Der XY-Preis 2023: Das große Finale Wer sind die diesjährigen Preisträger des XY-Preises? In dieser Sendung lernt das Publikum sie kennen und erlebt einen Rückblick der Preisverleihung, die kurz zuvor in Berlin stattfand.

Mit Material vom ZDF