ZDF: Umfangreiche Programmänderung wegen Haushaltskrise

Das ZDF sendet anlässlich des Milliardenlochs im Haushalt der Bundesregierung heute ein Interview mit Finanzminister Lindner. Das führt zu Programmverschiebungen bis in die Nacht.

„Was nun, Herr Lindner?“ fragen ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek heute, 29. November, um 19.20 Uhr. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellt die Ampel auf ihre wohl härteste Probe. Finanzminister Christian Lindner hat einen harten Sparkurs angekündigt.

Doch was bedeutet die Haushaltskrise für den Klimaschutz und den Wirtschaftsstandort Deutschland? Was kommt auf uns zu – Kürzungen bei den Sozialausgaben? Steuererhöhungen? Und was wird aus der Schuldenbremse? Fragen, die Lindner in der ZDF-Sendung (auch auf ZDFheute.de) beantworten soll.

„Was nun, Herr Lindner?“ fragen ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek. (Bild: ZDF/Höhn, Weddig, Luxlotusliner)

Die Sondersendung hat zur Folge, dass das ZDF-Programm ab 19.00 Uhr geändert wird. So entfällt das „Wetter“ um 19.20 Uhr. „Hotel Mondial“ startet dann nicht um 19.25 Uhr, sondern erst 19.40 Uhr. Auch die nachfolgenden Sendungen – inklusive der Primetime-Sendung „Aktenzeichen XY“ und die „Lange Nacht zur Klimakonferenz“ – verschieben sich um 10 bis 15 Minuten. Die letzte betroffene Sendung ist „Hallo Deutschland“, die am frühen Morgen dann nur noch 5 Minuten verspätet startet.

Das aktualisierte ZDF-Programm am 29. November (abends und nachts)