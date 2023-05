Arte ändert Programm: Rolling Stones-Abend für Tina Turner verschoben

Anzeige

Eigentlich sollten am Freitagabend bei Arte eine Doku sowie ein Konzert der Rolling Stones laufen. Doch dann kam der Tod von Musik-Legende Tina Turner dazwischen.

Arte will der verstorbenen Tina Turner mit der Dokumentation „Tina Turner – On the Living“ sowie dem Konzert „Tina Turner live rin Rio“ aus dem Jahr 1988 gedenken. Beide Inhalte stehen auf Abruf in der Mediathek zur Verfügung und laufen am Freitagabend ab 21.45 Uhr im linearen Fernsehen. Den Auftakt bildet dabei der Dokumentarfilm im Programm. Der Konzertmitschnitt folgt um 22.40 Uhr.

Keith Richards in „Crossfire Hurricane“ Foto: Michael Putland/ Getty Images

Arte: Nachholtermin für Rolling Stones Programm

Ursprünglich waren die beiden Sendeplätze den Rolling Stones gewidmet. Geplant war die Ausstrahlung des Dokumentarfilms „The Rolling Stones – Crossfire Hurricane“ sowie des Konzertmitschnitts „Rolling Stones: A Bigger Bang – Live on Copacabana Beach“. Arte hat die Ausstrahlung nun auf Freitag, den 23. Juni 2023 verschoben. Start ist an diesem Tag um 21.45 Uhr mit „Crossfire Hurricane“. Das Konzert „A Bigger Bang“ läuft im Anschluss um 23.35 Uhr, kann allerdings bereits seit dem 25. Mai 2023 in der Mediathek gestreamt werden.

