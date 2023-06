Arte Doku-Sommer „MenschenLeben“ startet heute

Anzeige

Am Mittwoch beginnt unter dem Titel „MenschenLeben“ der fünfte Dokumentarfilm-Sommer bei Arte – linear und in der Mediathek.

Insgesamt stehen 19 Dokumentationen und Dokumentarfilme bei Arte im Doku-Sommer auf dem Programm, davon 16 Erstausstrahlungen, wie der Sender mitteilt. Das „MenschenLeben“-Programm läuft dabei vom 14. Juni bis zum 16. August jeweils mittwochabends im linearen TV und auf Abruf in der Mediathek.

Zum Auftakt zeigt der Sender am 14. Juni „Casa Susanna“ über Crossdresser in den 1950er und -60er Jahren. Am 21. Juni präsentiert Arte dann laut eigenen Aussagen zwei Erstausstrahlungen: „Gegen den Strom“ über zwei syrische Schwestern und „Der lange Weg hinaus“ über Aussteiger religiöser Bewegungen. Für den 28. Juni kündigt Arte die Wachkoma-Doku „Gefangen im eignen Körper“ und die Filmbranchen-Doku „Beruf Stuntwoman“ an.

Weitere Sendetermine im Arte Doku-Sommer

5. Juli: „Das rechte Leben“ und „Einzelhaft im toten Winkel“

12. Juli: „Nonnen“ und „Hochschullehrer“

19. Juli: „Bleib bei mir“ und „Sophie Rollet gegen Goodyear“

26. Juli: „Fatima – Ein kurzes Leben“ und „Immer zu Diensten“

2. August: „No Sex“ und „Letzte Worte – Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod“

9. August: „Keine Kinder, keine Männer – Südkoreas Frauen unter Druck“ und „Tod eines Viehzüchters“

16. August: „Rodeo Girls,“, „Calamity Jane“ und „Der größte Waschsalon der Welt“

Quelle: Arte