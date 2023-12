Arte gedenkt Shane MacGowan und Henry Kissinger hintereinander im TV:

Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Der Frontmann der legendären irisch-britischen Band The Pogues hingegen schon 65 – Arte widmet beiden ein Sonderprogramm.

Seit vielen Jahren besaß er kein politisches Amt mehr, dennoch war der Rat des nicht unumstrittenen Friedensnobelpreisträgers bis zuletzt in höchsten politischen Kreisen sehr gefragt. Dem vielfach ausgezeichneten Dokumentarfilmer Stephan Lamby ist es 2008 gelungen, Kissinger zu einem Interview über sein Leben zu bewegen: „Henry Kissinger – Geheimnisse einer Supermacht“ ist ein ungewöhnliches Gespräch über Macht und Moral, das Arte ab sofort in seiner Mediathek arte.tv zur Verfügung stellt und am Samstag, den 2. Dezember, um 15.50 Uhr im TV zeigt.

Shane MacGowan, Frontmann der legendären irisch-britischen Band The Pogues, starb einen Tag später als Kissinger, am 30. November 2023 im Alter von 65 Jahren. Er war ein durchgeknallter Unruhestifter mit irischen Wurzeln, der nach London zog, um in den Underground-Clubs und Pubs die dort gerade entstehende Punkbewegung mit irischem Folk aufzumischen.

Arte ändert sein Programm und zeigt bereits am heutigen 1. Dezember um 21.45 Uhr den Dokumentarfilm „Mein Leben mit den Pogues – Die wilde Karriere des Shane MacGowan“, der ebenfalls in der Mediathek arte.tv zur Verfügung steht.