Australian Open 2024: Dann spielen Zverev und Kerber live im TV

Das erste Tennis Grand Slam des Jahres, die Australian Open 2024 ist 260 Stunden live auf den Eurosport TV-Sendern und discovery+ zu sehen: Dann spielen Zverev und Kerber.

Die Top-Stars der Tenniswelt kämpfen noch bis 28. Januar 2024 bei den Australian Open um den ersten Grand-Slam-Titel des neuen Jahres. Warner Bros. Discovery Sports ist hautnah dabei, wenn Novak Djokovic nach seinem elften Triumph beim „Happy Slam“ greift und Angelique Kerber ihre Rückkehr auf der Grand-Slam-Bühne feiert. Auf seinen linearen Sendern – bei Eurosport 1 im Free-TV sowie bei Eurosport 2 – und auf den digitalen Plattformen berichtet Warner Bros. Discovery Sports vollumfänglich von den Australian Open. Zusätzlich zu den mehr als 260 Stunden Live-Action auf den linearen Eurosport-Sendern, werden die Tennisfans beim Streamingdienst discovery+ mit dem ultimativen Australian-Open-Erlebnis versorgt. Hier finden sie die komplette Auswahl mit allen Matches von den 17 Courts der Australian Open 2024 live und auf Abruf.

Matches von Zverev und Kerber in der Nacht live im Free-TV

Die 1.-Runden-Begegnung von Alexander Zverev mit seinem deutschen Kollegen Dominik Koepfer startet nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht auf Dienstag ab 0 Uhr. Gleiches gilt für das Spiel von Angelique Kerber gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins. In Runde zwei wartet derweil schon das Damentrio Tamara Korpatsch, Laura Siegemund und Tatjana Maria, die allesamt ihre Matches in drei Sätzen für sich entscheiden konnten. Bei den Männern ist neben Zverev und Koepfer hingegen nur noch Jan-Lennard Struff dabei (Anm.: Spielt zur Stunde gege Lokalmatador Rinky Hijikata). Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Maximilian Marterer sind schon in der 1. Runde der Australian Open 2024 ausgeschieden.

Das Eurosport-Team bei den Australian Open 2024. © Eurosport / Getty Images / Nadine Rupp

Eingerahmt werden die Übertragungen der Live-Spiele, die täglich um 1 Uhr nachts starten, durch eine umfangreiche Studio-Berichterstattung aus München-Unterföhring mit den erstklassigen Eurosport-Experten. Boris Becker führt an der Seite von Kommentator und Moderator Matthias Stach durch die Sendung „Matchball Becker“. Das Duo ist täglich gegen 11 Uhr sowie nach Ende der australischen Night Session live auf Sendung, um die Matches und die Geschehnisse in Down Under einzuordnen sowie die Höhepunkte des Turniertages zu präsentieren. Zudem begleitet der sechsmalige Grand-Slam-Champion Top-Matches als Co-Kommentator.

Mit „First Serve Rittner“ jeden Morgen top informiert

Schon gegen 8.45 Uhr wird Expertin Barbara Rittner in „First Serve Rittner“ zusammen mit Moderatorin Birgit Nössing auf die Partien der Nacht zurückblicken, in die Analyse gehen und den Zuschauern einen ersten Vorgeschmack auf das bieten, was die Tennisfans im weiteren Verlauf des Turniertages noch erwartet.