„Aviator“ heute Nachmittag im Free-TV – oder gratis in HD herunterladen

Anzeige

Martin Scorsese ließ Leo DiCaprio in „Aviator“ die schillernde Figur von Howard Hughes schlüpfen. Der mehrfach oscarprämierte Film läuft heute im Free-TV – und kann kostenlos in HD aufgenommen und heruntergeladen werden.

Anzeige

Der amerikanische Millionenerbe Howard Hughes war ein verwegener Pilot und Erfinder, ein gerissener Geschäftsmann und glamouröser Filmproduzent. Seine aufregende Lebensgeschichte und widersprüchliche Karriere zeichnet der Film von Martin Scorsese mit opulenter Ausstattung und effektvoller Inszenierung auf virtuose Weise nach. Dem Meisterregisseur ist damit ein weiterer Meilenstein in seinem eindrucksvollen Gesamtwerk geglückt. Für Leonardo DiCaprio markierte die Rolle des Howard Hughes den endgültigen Schritt zum großen Charakterdarsteller.

Arte zeigt „Aviator am heutigen Sonntag (16. Juli) bereits um 14.15 Uhr im Free-TV.

im Free-TV. Wer den Film in HD aufnehmen und herunterladen will, kann dies mit Save.TV im Probe-Abo kostenlos tun.

„Aviator“: Das Multitalent Howard Hughes

Nach einem Originaldrehbuch von John Logan erzählt Regisseur Martin Scorsese in seinem epischen Filmporträt „Aviator“ die Geschichte des Millionenerben Howard Hughes, im Zeitabschnitt von den späten 20er bis zum Ende der 40er Jahre. Es handelt sich um eine Epoche, in der Hughes als Regisseur und Produzent von Hollywoodfilmen ins Rampenlicht rückte, als Testpilot nach eigenen Entwürfen entwickelte Flugzeuge steuerte und skandalträchtige Affären mit einigen der begehrtesten Frauen der Welt hatte. Der waghalsige Pilot und berühmteste Flieger seit Charles Lindbergh wurde zu einer treibenden Kraft der modernen kommerziellen Luftfahrt. Er war eine der aufregendsten Persönlichkeiten seiner Zeit, mit einer Aura von Glamour und Attraktion, aber auch Geheimnis und Unnahbarkeit. „Aviator“ gibt Einblick in Howard Hughes‘ bewegtes Gefühlsleben, seine Affären mit den Hollywood-Legenden Katharine Hepburn und Ava Gardner. Und er zeigt auch die dunkle Seite dieses schillernden Lebens: Hughes‘ Kampf mit körperlichen Gebrechen und Phobien, mit immer mehr außer Kontrolle geratenden, zwanghaften Ausbrüchen, die schließlich dazu führten, dass er sich vollkommen isolierte und von seinen Mitmenschen und der Welt zurückzog.

Oscars für den Film, nicht für DiCaprio

Vom ersten Bild an präsentiert sich „Aviator“ als opulentes, ganz großes Kino. Scorsese schuf mit Hilfe des Szenenbildners Dante Ferretti und des Kameramanns Robert Richardson eine virtuose Verfilmung des außergewöhnlichen Lebens von Howard Hughes. Der für seine aufwendige Ausstattung und inszenatorische Meisterleistung vielfach prämierte Film wurde unter anderem im Jahr 2005 in elf Kategorien für den Oscar nominiert und in fünf davon ausgezeichnet: Beste Nebendarstellerin (Cate Blanchett), Bestes Szenenbild, Bestes Kostümbild, Beste Kamera und Bester Schnitt.