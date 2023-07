„Babylon 5“: Sci-Fi-Saga zurück im Free-TV

Anzeige

1993 feierte „Babylon 5“ TV-Premiere. Zu seinem 30-jährigen Jubiläum kann man die Science-Fiction-Serie nun wieder im Free-TV erleben.

Anzeige

Der Sender Tele 5 will ab dem kommenden Monat alle fünf Staffeln mit insgesamt 110 Episoden im Free-TV ausstrahlen. Zum Auftakt läuft am 18. August der Pilotfilm. Die übrigen Episoden folgen dann ab dem 18. August immer wochentags von Montag bis Freitag um 18.10 Uhr. Der Pilotfilm „Die Zusammekunft“ ist dabei aufgeteilt worden in Teil 1 und 2. Der zweite Teil läuft am 21. August um 18.10 Uhr.

Staffel 1 von „Babylon 5“ unter dem Titel „Zeichen und Wunder“ läuft ab dem 12. August. Die zweite Staffel „Schatten am Horizont“ ab dem 21. September, Staffel 3 „Kriegsrecht“ ab dem 23. Oktober. Staffel 4 „Die Befreiung von Proxima 3“ steht am 22. November in den Startlöchern und die letzte Staffel „Augen aus Feuer“ startet bei Tele 5 am 22. Dezember. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Sender die Serie im TV ausgestrahlt.

Bildquelle: Discovery

Darum geht es in „Babylon 5“

Den Inhalt von „Babylon 5“ beschreibt Warner Bros. Discovery folgendermaßen: Jeffrey Sinclair (Michael O’Hare) hat als Commander der Raumstation Babylon 5 jede Menge zu tun. Die Bastion im All ist die letzte Hoffnung des Universums auf Frieden zwischen den Menschen und allen außerirdischen Völkern. Doch das Zusammenleben im schwebenden Zuhause ist für die verschiedenen Lebensformen nicht immer einfach. Und auch von außen droht Gefahr, denn die vielen Kriege, die im Universum toben, lassen auch Babylon 5 nicht unberührt und fordern das diplomatische Geschick der Besatzungsmitglieder immer wieder aufs Neue heraus. Mittlerweile ist bereits ein animiertes Reboot der Science-Fiction-Serie bereit zur Veröffentlichung, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

Quelle: Warner Bros. Discovery

Bildquelle: telefuenflogo: Discovery