Bald ist Marvel-Day auf ProSieben: den ganzen Tag Blockbuster

Anzeige

„Avengers“, „Guardians Of The Galaxy“, Black Widow“, „Thor“: In wenigen Tagen startet der Marvel-Day auf ProSieben. Von 8 Uhr morgens bis tief in die Nacht gibt es nur Blockbuster im Programm.

Anzeige

Eine Liste mit den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten ist ohne die Marvel-Blockbuster heute nicht mehr denkbar. Allein mit den vier „Avengers“-Filmen wurden weltweit an den Kinokassen um die 8 Milliarden US-Dollar eingespielt. Seit Marvel zum Disney-Konzern gehört, ist die Liste an millionenschweren Kinoproduktionen im einst so nerdigen Comic-Universum exorbitant angewachsen. Es gibt also wahrlich genug Kandidaten für einen ganzen Tag voller Marvel-Action auf ProSieben.

Am Sonntag in der Früh geht es los

Kommenden Sonntag, den 17. September, ist es soweit. ProSieben läutet den Superhero Sunday ein. Von 8 Uhr morgens bis weit in die Nacht wird ein Blockbuster nach dem anderen gesendet. Und auch wenn die mit größten Kassenschlager (besagte vier „Avengers“-Filme) gar nicht mit dabei sind, ist die Auswahl trotzdem reichhaltig.

Bildrechte: © Marvel Studios 2018 – „Black Panther“-Hauptdarsteller Chadwick Boseman verstarb 2020 in tragisch jungen Jahren an Darmkrebs

Es beginnt gleich um 8.10 Uhr mit „Ant-Man & The Wasp“ (2018). Im Anschluss folgt der erste „Black Panther“-Film, der 2018 vor allem in Amerika wie eine Bombe einschlug und das schon beim Kartenvorverkauf. In den USA ist „Black Panther“ noch immer auf Platz 4 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.

Wer Marvel im Free-TV will, kommt nicht um ProSieben herum

Ab mittag wird dann „Thor: The Dark Kingdom“ (2013) gezeigt und folgend die ersten beiden „Guardians Of The Galaxy“-Filme (2014, 2017). Diese können umsatzmäßig zwar nicht ganz in der oberen Liga mitspielen. Für Marvel-Verhältnisse sind das aber immer noch Einspielergebnisse in einem satten dreistelligen Millionenbereich (zwischen 600 und knapp 900 Mio. US-Dollar). Zudem hat sich „Guardians Of The Galaxy“ jüngst mit dem dritten Kinoabenteuer endgültig als eine standsichere und eigenständige Marke etabliert. Vor allem Teil 1 von 2014 zählt heute noch zum Besten, was unter Marvel bisher auf die Leinwand gebracht wurde.

© 2016 Marvel – ProSieben zeigt am Marvel-Day „Guardians Of The Galaxy“ Vol. 1 und 2. Der dritte Teil von 2023 ist derzeit bei Disney+ zu sehen.

„Black Widow“ zur Prime Time am Marvel-Day

Zur Prime Time schickt ProSieben dann um 20.15 Uhr „Black Widow“ (2021) mit Scarlett Johansson ins Rennen. Johansson war als Black Widow vor allem in den „Avengers“-Filmen zu viel Ruhm gekommen. Aus sicht von Disney und Marvel war es 2021 also längst überfällig, dass die schwarze Witwe ihren eignen Soloauftritt erhielt. Zum Abschluss ab 23 Uhr läuft dann „The Return Of The First Avenger“ (Originaltitel: „Captain America: The Winter Soldie“).

Alle Sendetermine am Marvel-Day auf Prosieben

08.10 Uhr: „Ant-Man & the Wasp“

10.20 Uhr: „Black Panther“

12.50 Uhr: „Thor: The Dark Kingdom“

15 Uhr: „Guardians of the Galaxy“

17.05 Uhr: „Guardians of the Galaxy Vol. 2“

19.45 Uhr: Interview mit Friedrich Merz

20 Uhr: ProSieben Newstime

20.15 Uhr: „Black Widow“

23 Uhr: „The Return of the First Avenger“

Bildquelle: df-black-panther: ProSieben

Guardians-Of-The-Galaxy-Marvel: © 2016 Marvel

Black Widow: ProSieben