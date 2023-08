„Beatrice Egli Show“ behält Primetime-Slot im Ersten

Anzeige

Auch im Herbst 2023 wird „Die Beatrice Egli Show“ im Ersten ausgestrahlt, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag ankündigte.



Im April 2023 feierte „Die Beatrice Egli Show“ erstmals Premiere im Ersten, nachdem die vorherigen zwei Ausgaben der Schlager-Sendung im SWR, MDR und SRF gezeigt wurden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun verkündete der SWR, dass auch die bevorstehende Herbstausgabe auf dem Hauptsendeplatz im Ersten zu sehen sein wird. Im Anschluss kann man die Show auch in der ARD Mediathek streamen, wie man der Ankündigung entnehmen kann. Als Ausstrahlungstermin für die nächste Ausgabe nennt der SWR den 11. November um 20.15 Uhr. Am 2. Dezember läuft die „Beatrice Egli Show“ dann auch bei SRF 1.

„Mir fehlen einfach die Worte und ich könnte schon wieder heulen. Vor Freude und vor Glück. Ich bin so dankbar“, zitiert der SWR die Schlagersängerin: „Die Show, die meinen Namen trägt und die auf einem so professionellen, aber vor allen Dingen auch herzlichen Teamwork basiert, erhält diese schöne Bestätigung.“ Und weiter: „Wir sehen dies auch als Auftrag für die Samstagabendunterhaltung an. Das Konzept, eine familiäre und emotionale Unterhaltungsshow mit hochkarätigen Künstlern und Gästen für das Fernsehpublikum zu machen, werden wir weiterverfolgen. Mein Publikum darf sich freuen – genau, wie ich mich jetzt schon auf die Vorbereitung der Show freue.“

Quelle: SWR