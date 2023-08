„Blamieren oder Kassieren“ startet in neuem Gewand bei RTL

Anzeige

Die beliebte Quizshow mit Elton war lange Teil von „TV total“ auf ProSieben. Nun startet eine neue Staffel von „Blamieren oder Kassieren“ in der RTL-Primetime.



Am 21. September, 20.15 Uhr, ist es so weit: „Blamieren oder Kassieren“ geht bei RTL an den Start. Immer donnerstags, im Vorlauf der UEFA Europa League, läuft die 30-minütige Spielshow mit TV-Entertainer Elton. Geplant sind zwölf Folgen.

„Blamieren oder Kassieren“ ist eine Produktion der Raab TV aus dem Hause Brainpool. Seit Jahren wurde die Quizshow als Teil von „TV total“, „Schlag den Raab“ und „Schlag den Star“ auf ProSieben gespielt. Bei Konkurrent RTL bekommt Elton mit der Show nun erstmals einen eigenen Primetime-Platz (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Elton freut sich auf die Show. Im RTL-Interview verrät er: „Natürlich wird das rote Sakko zur besten Sendezeit besonders glänzen! Vielleicht trage ich sogar ein rotes Lack-Jackett.“

Das passiert in „Blamieren oder Kassieren“

Zu Beginn von „Blamieren oder Kassieren“ treten zwei Prominente gegeneinander an und stellen ihr Wissen in einem Quizduell unter Beweis. Schon in der nächsten, finalen Runde geht es dann um alles oder nichts. Ein Gast aus dem Studiopublikum, persönlich ausgewählt von Moderator Elton, tritt nun gegen den zuvor siegreichen Promi an und erhält die Gelegenheit, sich als wahres Quiztalent zu beweisen und zum Star des Abends aufzusteigen. Denn jede richtige Antwort bringt ihn oder sie dem Gewinn von 10.000 Euro einen Schritt näher.

Die Promi-Gäste der RTL-Quizshow

In den zwölf Folgen von „Blamieren oder Kassieren“ quizzen u. a. Susan Sideropoulos, Michael Mittermeier, Joachim Llambi, Sasha, Andrea Kiewel, Kevin Großkreutz und viele weitere prominente Gäste, die RTL zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgibt.

Quelle: RTL

Bildquelle: Blamieren oder Kassieren RTL: RTL