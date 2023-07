„Borgen“-Staffel 4 kommt im September ins Free-TV

Anzeige

Die vierte Staffel der aus Dänemark stammenden und international erfolgreich laufenden Politserie „Borgen“ ist bald erstmals im deutschen Free-TV zu sehen.

Anzeige

Arte wird die Episoden mit dem Untertitel „Macht & Ruhm“ am 7. und 14. September jeweils ab 21.40 Uhr ausstrahlen, wie der Sender am Montag mitteilte. Die dänische Produktion schließt an die früheren Folgen an, setzt jedoch kein Vorwissen voraus, wie Arte betonte. Sie steht vom 7. September bis 7. Oktober in der Arte-Mediathek. Im Juni vergangenen Jahres hatte zunächst Netflix die Staffel vier gezeigt. Dort ist sie auch aktuell noch verfügbar.

© Mike Kollöffel / Netflix

Borgen Staffel 4 bislang nur bei Netflix zu sehen

In den neuen Folgen hat Birgitte Nyborg den Posten der dänischen Außenministerin erlangt. Sie steht gleich zu Beginn ihrer Amtszeit vor Herausforderungen: Ein Ölfund in Grönland führt zum Machtkampf zwischen ihr und Ministerpräsidentin Signe Kragh. Über dessen Verlauf entscheiden brisante Interna, die aus Regierungskreisen zur neuen TV1-Chefin Katrine Fønsmark vorgedrungen sind. Gelingt es Birgitte, die Ölförderung zu verhindern? Zu den Hauptdarstellern gehören Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen und Mikkel Boe Følsgaard.