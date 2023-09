Arte Highlights im September mit allen „Borgen“-Staffeln

Anzeige

Alle Staffeln 1-4 der dänischen Erfolgsserie „Borgen“ kommen im September in die Arte-Mediathek. Aktuelle Arte-Highlights für die erste Hälfte des Septembers.

Borgen – Macht und Ruhm

Als „Borgen – Gefährliche Seilschaften“ lief die dänische Politserie von 2010-2013. 2022 kam eine vierte Staffel als „Borgen – Macht und Ruhm“. In der Arte-Mediathek sind im September alle vier Staffeln abrufbar. Darum geht’s in „Borgen – Macht und Ruhm“: Als dänische Außenministerin steht Birgitte Nyborg vor neuen Herausforderungen: Sie will die Erschließung eines riesigen Ölfeldes in Grönland aus ökologischen Gründen verhindern. Doch Machtkämpfe, Medienskandale und familiäre Konflikte stehen ihr im Weg.

Staffeln 1-3 sind ab 7. September online. Am selben Tag kommen auch die ersten vier Folgen von „Borgen – Macht und Ruhm“. Teil zwei (Folgen 5-8) erscheinen am 14. September. „Borgen“ wird bis zum 13. Oktober online sein.

Um höhere Umfragewerte zu erreichen, soll sich Birgitte (Sidse Babett Knudsen) mittels der sozialen Medien besser vermarkten. Ihr Privatleben ist allerdings Tabu für die Außenwelt. (Bild: Arte F / Mike Kollöffel)

Country Music – Der Sound der USA

Ob kitschig-konservativ, oder verträumt bis rebellisch: Country-Musik ist so energiegeladen und facettenreich wie die Geschichte der USA. Aus Einflüssen des Blues und der Folklore entstand ein ureigen amerikanisches Musikgenre, das von persönlichen Träumen und einzigartiger Natur ebenso berichtet wie von Liebe, Klassenunterschieden, Utopien oder Gewalt. Zusammen mit Ikonen des Country wie Dolly Parton blickt die neunteilige Dokumentarfilmreihe von Ken Burns chronologisch (1933 bis 1996) auf diesen Teil der US-Musikgeschichte.

Die Dokureihe ist ab dem 8. September in der Arte-Mediathek.

Brainwashed – Sexismus im Kino

Die Frau im Film: schön und sexy. Seit der Verhaftung des Filmproduzenten Harvey Weinstein und #MeToo haben die Themen Sexismus und sexualisierte Gewalt die Filmwelt aufgerüttelt. Anknüpfend an die Debatte rückt der Dokumentarfilm die erschreckenden Auswirkungen des zumeist männlichen Blicks bei Filmproduktionen in den Fokus. Wie stark wird die gesellschaftliche Wahrnehmung der Frau durch die Bildsprache des Kinos geprägt und manipuliert?

Die Doku ist online ab dem 4. September.

Arte Concert: Eastwood Symphonic

Wie ehrt man seinen Vater, einen gewissen Clint Eastwood? Für den Jazzmusiker Kyle Eastwood gelingt dies über das Element, was beide verbindet: die Liebe zur Musik. Dazu arrangiert er bekannte Kinosoundtracks seines Vaters aus z.B. „Dirty Harry“, „Erbarmungslos“ und „Für eine Handvoll Dollar“ zusammen mit seinem Quintett und dem Orchestre national de Lyon neu. Ergänzt wird das Konzert durch ein Interview mit Vater und Sohn, in dem es nicht an unterhaltsamen Anekdoten mangelt.

„Eastwood Symphonic – Auditorium de Lyon“ ist ab dem 5. September ein Jahr online.

