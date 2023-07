Brian und Roger Eno: Konzert der Ambient-Giganten im Free-TV

Anzeige

Es ist der erste Live-Auftritt, den die Brüder und Ambient-Musiker Brian und Roger Eno zusammen auf einer Bühne bestritten haben. Der Mittschnitt kommt nun ins Free-TV.

Brian und Roger Eno gehören zweifellos zu den bekanntesten Pionieren der Ambient-Musik, haben bereits in den 1970ern an elektronischen Sounds gebastelt. Nach diversen gemeinsamen Alben ab den 1980ern ist es kaum zu glauben, dass ihr erster gemeinsamer Live-Auftritt erst im Jahr 2021 zustande kam. Die spektakuläre Show vor der Athener Akropolis kommt nun zu Arte ins Free-TV.

Brian Eno: Gigant der britischen Pop-Musik

Brian Eno ist wohl eine der wichtigsten Größen der modernen Musikgeschichte. 1971 gründete er zusammen mit Brian Ferry die britische Band Roxy Music. Kreative Artrock-Klänge kreuzten sich mit extravaganten Kostümen und einer kreativen Glam-Performance. Doch das war erst der Anfang von Enos Werdegang.

Heute hat Brian Eno nicht zuletzt als Produzent von Pop-Größen wie David Bowie, U2 oder den Talking Heads tiefe Spuren hinterlassen und Generationen beeinflusst. Als Solo-Musiker ist er vor allem für seine vielfältigen Ambient-Platten bekannt, von denen er einige auch zusammen mit seinem Bruder Roger Eno komponierte.

© Armida Film – 2021 gaben Brian und Roger Eno im Athener Amphitheater Herodes Atticus ihr erstes gemeinsames Konzert

Von West-Berlin an die Weltspitze

Tatsächlich hat Brian Eno seine Karriere als Ambient-Künstler zu wesentlichen Teilen seinem Aufenthalt in West-Berlin in den 1970ern zu verdanken. Die deutschen Elektro-Pioniere Hans-Joachim Roedelius und Dieter Moebius experimentierten bereits Ende der 1960er mit den ersten Synthezisern, die es auf dem Markt gab. Gemeinsam schlossen sie sich als die Combo Cluster zusammen und machten Brian Eno in Berlin erstmals vertraut mit den damals vielfach unerforschten Sphären elektronischer Klangwelten. Ihre fruchtbare Zusammenarbeit ist auf den beiden Alben „Cluster & Eno“ (1977) sowie „After The Heat“ (1978) nachzuhören.

Brian Enos eigener Durchbruch als Ambient-Künstler kam kurz darauf im Jahr 1978 mit seiner Platte „Music For Airports“, die ohne seine Schule bei Roedelius und Moebius wohl so nicht zustande gekommen wäre. Brians Bruder Roger Eno ist vor allem ab den 1980ern als Ambient-Musiker aktiv. Zusammen gewirkt haben die beiden Enos u. a. für die „Apollo: Atmospheres & Soundtracks“ (1983) oder auch für den Soundtrack zu David Lynchs „Dune“-Film von 1984.

Eno-Konzert am 15. Juli im Free-TV

2021 gaben Brian und Roger Eno dann also ihr allererstes Live-Konzert im Athener Amphitheater Herodes Atticus. Videoinstallationen wurden dabei auf die Steine des Amphitheaters projiziert. Zu hören sind u. a. Songs aus Brian Enos Album „Before And After Science“, wie z. B. „By This River“, aber auch einige noch nie zuvor aufgeführte Stücke.

Arte strahlt das Live-Konzert der beiden Eno-Brüder in Athen erstmals am 15. Juli (Samstag) um 0.35 Uhr aus. In der Arte-Mediathek steht der Mittschnitt ab dem 13. Juli bis zum 11. Oktober zur Verfügung.

Eno Konzert Arte: Arte